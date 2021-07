OnePlus Nord 2 is vanaf nu te koop in Nederland: betaalbaar en uitgebreid

OnePlus heeft haar nieuwste smartphone uitgebracht in Nederland. Het merk lanceert de nieuwe OnePlus Nord 2, voorzien van prima specificaties en een nette prijs. Je kunt het toestel vanaf vandaag aanschaffen in ons land.

OnePlus Nord 2 te koop

De keuze voor een nieuwe smartphone kan vanaf vandaag misschien weer wat moeilijker worden. Vanaf vandaag is namelijk de OnePlus Nord 2 verkrijgbaar in Nederland. De smartphone is het toestel van de Chinese fabrikant dat verschijnt met een MediaTek-chipset; de razendsnelle Dimensity 1200 AI chipset is in het toestel te vinden. De OnePlus Nord 2 wordt geleverd met een 6,43 inch Fluid AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Verder zijn er stereo-speakers, de handige Alert-Slider, 3,5 mm aansluiting en Android 11 met het fijne OxygenOS.

Op het gebied van fotografie heeft OnePlus het mid-end toestel voorzien van de 50 megapixel camera die we kennen uit de OnePlus 9-serie. Daarbij is er een 8 megapixel groothoeklens en een 2MP dieptelens. De smartphone biedt OIS, een verbeterde nachtmodus en nog verschillende optimalisaties voor nog betere foto’s. Verder is er een 4500 mAh accu die met maar liefst 65W opgeladen kan worden.

De OnePlus Nord 2 is te koop vanaf 399 euro. Je kunt hiervoor terecht bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile en Mobiel.