OnePlus gaat prestatiebeperkingen optioneel maken

Enige tijd geleden kwam in het nieuws dat OnePlus de prestaties van haar high-end smartphones beperkt. Dit zou de fabrikant doen voor het reduceren van het accuverbruik. OnePlus geeft nu meer informatie over hoe het in de toekomst hiermee om zal gaan.

OnePlus over batterij-optimalisatie

Begin juli kwam het nieuws naar buiten dat OnePlus bewust de prestaties van haar smartphones beperkt. Het ging om het beperken van apps, waardoor dit ten goede kwam aan het uithoudingsvermogen en warmteontwikkeling van de smartphone. De stap zou genomen zijn aan de hand van feedback van haar gebruikers. Voor verschillende populaire applicaties zouden de processoren niet even hard draaien als dat ze zouden kunnen. Waarschijnlijk merkt het merendeel van de gebruikers hier niets van, omdat de OnePlus 9 Pro bijvoorbeeld al razendsnel is van zichzelf, maar toch luistert het bedrijf nu naar de verdere feedback.

In Android 12 zal OnePlus een extra functie toevoegen aan OxygenOS. Vanaf die versie wordt het door OnePlus mogelijk gemaakt om zelf te kiezen of je de prestaties van verschillende apps wilt beperken, om zo langer met een acculading te kunnen doen. Volgens OnePlus krijgen gebruikers daarbij ook beter inzicht in hoe de processor wordt gebruikt.

