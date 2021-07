OnePlus Buds Pro gepresenteerd: meer luistergenot voor 149 euro

OnePlus presenteerde zojuist de nieuwe OnePlus Nord 2. Daarnaast heeft de smartphonefabrikant nog een nieuwe accessoire aangekondigd. Het gaat om de OnePlus Buds Pro.

OnePlus Buds Pro

Vandaag was de dag van de OnePlus Nord 2 aankondiging. Een ander nieuw product van OnePlus is de OnePlus Buds Pro. Deze nieuwe draadloze headset werd tijdens het event eveneens aangekondigd. De headset is voorzien van active noisecancelling (ANC) waardoor omgevingsgeluid goed gefilterd kan worden. Dankzij OnePlus Audio ID kan het geluid gekalibreerd worden naar de wensen van de gebruiker. De OnePlus Buds Pro zijn voorzien van twee 11mm dynamische drivers met Dolby Atmos support.

Met een volle accu kunnen de Buds Pro voor maximaal 38 uur gebruikt worden. Tien minuten laden is genoeg voor 10 uur muziek luisteren. De OnePlus Buds Pro komen vanaf 25 augustus bij OnePlus, beschikbaar in Nederland en België voor een bedrag van 149 euro.