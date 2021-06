OnePlus Nord CE 5G review: uitgebreid, betaalbaar en heel erg fijn

Steeds vaker bewijzen smartphones dat ze geen vermogen hoeven te kosten om een uitstekende indruk achter te laten. OnePlus heeft met de eerste Nord al bewezen dat die vlieger ook opgaat voor hen. Nu probeert het merk het met de OnePlus Nord CE 5G, welke nog goedkoper is. DroidApp test het toestel in de uitgebreide OnePlus Nord CE 5G review.

OnePlus Nord CE 5G review

We zijn aangekomen bij de vierde smartphone in de Nord-serie. In juni werd de OnePlus Nord CE 5G aangekondigd en diezelfde maand lag het toestel ook gelijk in de winkels. Key-features zijn de echte OnePlus-beleving met OxygenOS, een complete lijst aan mogelijkheden en natuurlijk ondersteuning voor het 5G-netwerk. We hebben in de afgelopen weken de telefoon uitgebreid aan de tand gevoeld. Wat heeft het toestel te bieden, en hoe is de prijs-kwaliteitverhouding in de praktijk? Alles over deze smartphone lees je terug in de OnePlus Nord CE 5G review.

Verkooppakket

De OnePlus Nord CE verschijnt in een zwarte doos. Hierin zit wat papierwerk, een simnaald en een siliconen hoesje. Meegeleverd wordt verder een USB-C datakabel met de 30T Warp Charge adapter voor het snel opladen van de telefoon. Alles wat je nodig hebt voor het gebruik, zit er dus bij. Dat is alvast een goed begin.

Design en interface

Kijkend naar de OnePlus Nord CE 5G zien we een typisch OnePlus-toestel. En dat is zeker geen nadeel. De smartphones van de Chinese fabrikant zien er stijlvol en degelijk uit; en zo voelen ze ook. Dat is ook bij deze telefoon het geval. Wat ons wel direct opvalt, is dat de smartphone niet beschikt over een alert-slider aan de zijkant. Dit is een herkenbare key-feature van OnePlus-toestellen, maar moesten we ook bij de Nord N10 en Nord N100 al missen. Bij deze OnePlus Nord CE dus ook, helaas. Wel heeft de fabrikant ervoor gekozen een 3,5 millimeter poort te plaatsen. Je kunt dus niet alleen een Bluetooth-headset verbinden, maar ook een bedrade hoofdtelefoon.

De OnePlus-smartphone heeft aan de voorzijde een 6,43 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Deze levert een prima beeldkwaliteit af, al zijn we iets minder enthousiast over de helderheidssensor. Deze reageert nog wel wispelturig en zorgt ervoor dat hij steeds (wat storend) wisselt tussen het helderheidsniveau. We hopen dat de fabrikant dit nog aanpakt met een software-update.

We hebben de OnePlus in de kleur Charcoal Ink met een matblauwe kleur achterop en glanzend blauw frame. Het ziet er strak en netjes uit. Achterop huist ook de triple-camera waarmee de Nord CE 5G is uitgerust. Deze module biedt een 64 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel dieptelens. Uiteraard bespreken we verder in de OnePlus Nord CE 5G review de cameramogelijkheden en prestaties. Doordat de cameramodule wat uitsteekt, wiebelt het toestel als deze plat op tafel ligt. Dit kan opgelost worden door een case te gebruiken.

Als we nog even naar de zijkanten van de telefoon kijken, zien we links de volumetoetsen en de sleuf voor de simkaart(en). Ruimte voor een geheugenkaart is er niet bij de OnePlus Nord CE 5G. Rechts van de telefoon zien we de power-button, onderaan de USB-C poort, speaker en 3,5 millimeter aansluiting.

Interface

De OnePlus-toestellen worden geleverd met een eigen skin; de OxygenOS laag welke over Android ligt. Persoonlijk vind ik het één van de fijnere skins voor Android. Je krijgt met OxygenOS een hoop mogelijkheden tot je beschikking, waar we verderop in de review nog even uitgebreider op terugkomen.

Middels verschillende gestures, ofwel veeggebaren, kom je terecht in bepaalde schermen. Zo vind je op het linkerscherm de Google Discover feed. Een veeg van boven naar beneden opent de OnePlus Shelf; een startscherm van OnePlus zelf met snelkoppelingen naar apps, stappenteller en recent gebruikte apps. Ook heb je inzicht in de accucapaciteit, het geheugen en het dataverbruik. Ook kan desgewenst de parkeerlocatie van je auto er opgeslagen en getoond worden. Verder is de OnePlus Nord CE 5G uitgerust met de bekende app-drawer en kun je bij het notificatievenster ook terecht voor de snelle instellingen.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

De OnePlus Nord CE 5G biedt ondersteuning voor twee simkaarten, dual-sim dus. Voor het bellen is de dialer en de telefoon-app beiden uit de fabriek van Google. Deze applicaties werken prettig en wijzen zich vanzelf. Ook voor het versturen van een SMS-bericht kun je terecht bij de Android Berichten applicatie uit huize Google. We hebben niets aan te merken op de belkwaliteit van de OnePlus, die is namelijk uitstekend en kan ook in volume luid genoeg.

Internetten kan via de bekende Chrome-browser die door OnePlus alvast op het toestel geïnstalleerd is. Voor het netwerken is de Nord CE 5G voorzien van brede ondersteuning. Zo is er WiFi 2.4 en 5 GHz, 5G, maar ook Bluetooth 5.1 en locatiebepaling via onder andere GPS. Natuurlijk heeft het toestel ook NFC voor bijvoorbeeld mobiele betalingen. Helemaal compleet dus.

Multimedia: muziek en film

Het scherm van de OnePlus Nord CE 5G is een 6,43 inch AMOLED-paneel. Deze levert een verversingssnelheid van 90Hz waardoor scrollen en gamen net wat soepeler verloopt. Het display van de blauwgekleurde smartphone scoort meer dan prima. Op zonnige dagen is het goed af te lezen en kan de helderheid voldoende hoog. In de avonduren kan de helderheid weer laag genoeg om het prettiger afleesbaar te maken. Zoals eerder in de test aangegeven, is de helderheidssensor wel wat wispelturig. De beelden zelf zien er prima uit op de Nord.

Voor de muziekliefhebber is zoals eerder besproken de smartphone uitgerust met een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Het werkt ook prima om een headset via Bluetooth te verbinden met de Nord CE 5G. Liever luisteren zonder headset, dan is er de enkele speaker aan de onderkant van de telefoon. Deze levert een degelijke geluidskwaliteit. De geluidskwaliteit is voldoende en heeft doorgaans een goede balans tussen hoge en lage tonen. Het volume kan hard genoeg zonder dat het op een storende manier vervormt.

Camera: foto en video

OnePlus werkt sinds de 9-serie samen met Hasselblad voor de smartphonecamera’s in het hogere segment. Dat is dus niet het geval bij de OnePlus Nord CE 5G, maar toch heeft de camera de nodige aandacht gehad. De smartphone heeft achterop drie camera’s; een 64MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens; dat is de opstelling van de OnePlus. Zaken zoals autofocus en een LED-flitser zijn natuurlijk ook aanwezig; net als de bekende camera-app van OnePlus die erg prettig is in het dagelijks gebruik.

Nu zijn we natuurlijk wel erg benieuwd naar de fotokwaliteit van deze smartphone. Eerst kijken we naar de inzoom-mogelijkheden, want in de camera-app kun je ervoor kiezen om 2x te zoomen. Bij het bekijken van de foto’s op het grote scherm valt al snel op dat dit flink ten koste gaat van de fotokwaliteit. Niet heel vreemd; de OnePlus Nord CE 5G heeft namelijk geen telelens, waardoor het digitaal zoomen is.

De camera van de Nord CE hebben we onder verschillende omstandigheden getest. De fotokwaliteit komt overeen met het gemiddelde in deze prijsklasse. De Nord schiet scherpe foto’s met rijke details. Zo nu en dan een tikkeltje té scherp waardoor het eindresultaat erg nep wordt. Dit zorgt ook voor wat onrealistische kleuren, al hebben we het absoluut slechter gezien.

Wel zien we vooral als er minder licht binnenshuis is, wat ruis. Soms vinden we ook dat de foto’s wat snel bewogen zijn. Houd het toestel na het vastleggen nog even een tel stil, om de kans hierop te minimaliseren. Verbeterpunten zijn er voor de groothoeklens. De randen zijn niet scherp en de foto is wat vaag. We merken ook dat maken van een macro-foto, bijvoorbeeld van bloemen, een moeilijkere opgave is voor de OnePlus. Het wil niet helemaal vlotten om lekker scherp te stellen op dit soort onderwerpen. Kort samengevat; een degelijke camera voor zijn prijs, maar de groothoeklens en macro-foto’s zijn een teleurstelling. In de avonduren scoort de Nord CE redelijk; de nachtmodus pompt de schaduwen vaak op wat zorgt voor een wat onrealistisch beeld.

We hebben meerdere foto’s die we gemaakt hebben met de telefoon verzameld in het fotoalbum. Ook onderstaande foto is gemaakt met de OnePlus Nord CE 5G.

Videocamera

Met de videocamera van de OnePlus Nord CE 5G kun je filmen in 4K, maar kun je ook in 1080p Full-HD filmen; zowel met 60fps als met 30fps. De videokwaliteit is prima. Ondanks dat je de mogelijkheid hebt om te filmen, geldt net als bij de fotocamera dat je dit beter niet kunt doen. De video verandert dan in een hoop blokjes. De video die we met de Nord hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Overige mogelijkheden

OnePlus heeft de smartphone uitgerust met verschillende extra features. Deze bespreken we kort in dit hoofdstuk van de OnePlus Nord CE 5G review.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de OnePlus Nord CE 5G is verwerkt in het scherm zelf. Dit betekent dat een aanraking met de vinger op het scherm, voldoende is om de telefoon te ontgrendelen. Persoonlijk vond ik hem bij 1x scannen niet nauwkeurig genoeg; maar het is goed mogelijk dat dat aan mijn vingers ligt. Door twee keer dezelfde vinger te scannen, wordt het ontgrendelen nog makkelijker gemaakt en reageer de scanner razendsnel.

OxygenOS

OxygenOS blijft een erg fijne skin over Android. Deze biedt namelijk extra mogelijkheden vol personalisatiemogelijkheden, zoals we die ook kennen van andere OnePlus-toestellen. Zo kun je het canvas-vergrendelscherm instellen, waarbij de contouren van de wallpaper doorgelicht worden naar het vergrendelscherm. Verder kun je kiezen voor het Always On Display, kun je het lettertype in de interface aanpassen, en kan er gekozen worden voor andere kleuren en andere icoontjes.

Updatebeleid

We hebben gevraagd aan OnePlus wat de plannen zijn rondom de updates voor de OnePlus Nord CE 5G. Daar waar bij de Nord N10 en Nord N100 het updatebeleid flink werd gedowngraded, is dat bij de OnePlus Nord CE juist een stuk beter. De OnePlus Nord CE krijgt hetzelfde updatebeleid als die voor de 9-serie. Dit betekent dat je twee jaar zeker bent van Android OS-updates en drie jaar lang van beveiligingsupdates. Die security-patches zullen ongeveer iedere twee maanden verschijnen, zo weten we uit ervaring.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De OnePlus Nord CE 5G is voorzien van een Qualcomm Snapdragon 750G chipset, een prima chipset die taken snel uitvoert. We hebben in de afgelopen tijd van de reviewperiode dan ook geen hinderlijke vertragingen opgemerkt. De smartphone wordt geleverd met 6, 8 of 12GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen van 128GB of 256GB (afhankelijk van het model) is niet uit te breiden met een geheugenkaart.

Uithoudingsvermogen

Aan boord van de smartphone vinden we een 4500 mAh accu, wat tegenwoordig een gemiddelde accucapaciteit is. Dat zegt echter lang niet alles over het uithoudingsvermogen van de smartphone, zo weten we uit het verleden. De smartphonefabrikant levert het toestel met Warp Charge 30T, wat betekent dat je de telefoon, zeker gezien zijn prijs, erg snel kunt opladen met een kracht van 30W.

We hebben de OnePlus Nord CE 5G onder verschillende omstandigheden gebruikt. We kunnen concluderen dat de accuduur overduidelijk beter is dan bij de OnePlus 9 Pro. Nog altijd is daar de batterijduur echt ondermaats van. Dat is bij deze smartphone een stuk beter geregeld. Bij echt intensief gebruik halen we met gemak het einde van de dag, samen met een screen-on-time van zo’n 5 uur. Gebruik je hem een stuk minder vaak, dan is 1,5 – 2 dagen zeker mogelijk, waarbij we er ook een keer 6 uur schermtijd uit wisten te halen. Een keurige score.

Beoordeling

In de afgelopen weken heb ik de OnePlus Nord CE 5G als ‘daily-driver’ gebruikt, nadat ik van een OnePlus 9 Pro kwam. Het veel betere uithoudingsvermogen is een ware must. Daarbij is de snelheid dermate in orde dat ik me daar geen moment aan hoefde te storen. Verder is er de fijne OxygenOS skin, een prima updatebeleid voor zijn prijs en een uitgebreide lijst aan mogelijkheden. Het maakt de OnePlus Nord CE 5G een erg fijn toestel.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. We missen een alert-slider; dat juist de kracht van OnePlus is, waar nog geen andere fabrikant in iets lijkt te zien. Daarnaast kan de camera prima mee met de concurrentie, maar is de groothoeklens nog niet helemaal naar wens.

We kunnen aan het eind van de review stellen dat de OnePlus Nord CE 5G een heel fijn toestel is, waar je zeker plezier van zult hebben. Deze OnePlus is te koop bij OnePlus, Belsimpel en Coolblue.

OnePlus Nord CE 5G Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 329,00 euro