OnePlus kiest voor ander updatebeleid voor OnePlus Nord N10 en N100

De twee meest recent uitgebrachte toestellen van OnePlus krijgen andere periodes voor updates. Het gaat om de updates voor de OnePlus Nord N100 en de Nord N10 5G. Dit is minder uitgebreid dan wat we van OnePlus gewend zijn.

Ander updatebeleid voor Nord N10 en N100

We beschreven het al in onze OnePlus Nord N10 review, en nu geven we wat meer informatie. OnePlus heeft ervoor gekozen om bij de twee meest recent uitgebrachte smartphones een ander updatebeleid te hanteren. Dat is opvallend, want het eerste model OnePlus Nord krijgt wel een volwaardig updatebeleid. Dat is met de twee andere modellen meer uitgekleed.

Voor de OnePlus Nord die sinds van de zomer op de markt is, ben je drie jaar lang zeker van updates. Dit geldt voor beveiligingsupdates. Deze zullen één keer per twee maanden uitgebracht worden. Voor een periode van twee jaar ben je zeker van Android-updates.

Bij de OnePlus N10 en N100 geldt dus een heel ander updatebeleid. OnePlus heeft aan DroidApp laten weten dat de twee devices één Android-update kunnen verwachten. Dit betekent dat de Nord N-toestellen alleen de update naar Android 11 kunnen verwachten. In plaats van drie jaar, krijgen ze twee jaar lang beveiligingsupdates. De verwachting is dat deze eenmaal per 2-3 maanden uitgerold zullen worden.

Op zich is het voor de OnePlus Nord N100 geen hele slechte gedachte. Voor de N10 5G is het een dingetje. OnePlus steekt hiermee niet boven de andere spelers op de markt uit. Denk aan Nokia die met zelfs veel goedkopere toestellen haar (Android One-)toestellen langer voorziet van updates.

Overigens week OnePlus eerder ook al af van een belofte. Het zou voortaan alle nieuwe toestellen voorzien van 90Hz verversingssnelheid. De N100 heeft nog altijd een 60Hz scherm.

