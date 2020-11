OnePlus Nord N10 review: concurrentie in eigen nest

OnePlus kondigde een aantal weken geleden haar nieuwe OnePlus N10 aan met 5G ondersteuning. Wij hebben het toestel een tijdje gebruikt en ons oordeel lees je in deze OnePlus N10 review.

OnePlus Nord N10 review

OnePlus maakt al een tijdje een high-end serie smartphones, waar deze vooral in de beginjaren van het merk scherp geprijsd waren met hoge specs is dat tegenwoordig wel iets anders. High-end toestellen zitten, ook bij OnePlus in een wat hogere prijsklasse dan vroeger. Dat kan afschrikken en daarom is het geen vreemde stap om wat lager geprijsde toestellen in de markt te zetten, zoals OnePlus ook eerder al deed met de OnePlus Nord.

Qua specs is de OnePlus Nord N10 een stapje lichter dan de OnePlus Nord, al zijn er op papier ook veel gelijkenissen te vinden zoals Warp Charge 30 en 5G ondersteuning. De chipset in de N10 is iets minder krachtig en ook vinden we 6 in plaats van 8 GB werkgeheugen. Hoe dit alles in de praktijk werkt gaan we je vertellen, maar eerst eens het toestel uit de blauw-zwarte verpakking halen.

Verkooppakket

Het verkooppakket van de OnePlus Nord N10 bestaat uit het toestel zelf, wat documentatie en een simkaart-pennetje. Ook vinden we een USB naar USB-C kabel en natuurlijk de Warp Charge 30 adapter voor het snelladen van de telefoon. Waar OnePlus normaal altijd een cover meelevert in de doos is dat bij dit toestel niet het geval. Ook een headsetje ontbreekt, al is dat tegenwoordig ook vaker regel dan uitzondering.

Design

Als je de OnePlus Nord N10 oppakt voelt het geheel al wat minder premium aan, het toestel is niet gemaakt van een metaal maar heeft een plastic behuizing. De glanzende achterkant is mooi maar ook een echte vingerafdruk magneet. Over vingerafdruk gesproken, deze vind je in het midden van de achterzijde, niet in het scherm dus!

De knoppen voor zowel het volume als de aan- uitknop zijn op een comfortabele plek geplaatst. Wel moeten we het zonder de alert-slider doen. Het toestel ligt prettig in de hand maar is net te groot om met een hand te kunnen bedienen. In het 6,49 inch display is de frontcamera verwerkt in de linkerbovenhoek.

Met de forse cameramodule aan de achterzijde ligt het toestel niet helemaal plat op tafel. De N10 heeft verder afgeronde hoeken en oogt verder netjes. De N10 is er in slechts één kleuruitvoering, deze Midnight Ice.

Interface

Oxygen OS 10 hebben we al vaker besproken, het is een prettige en schone gebruikersinterface bovenop wat Android 10 standaard te bieden heeft. OnePlus voegt altijd wat extra handigheidjes toe aan de interface. Via de app lade kan je snel je vijf favoriete apps bovenaan vinden.

Via het instellingen scherm kan je ervoor kiezen om bepaalde apps te klonen, zo kan je meerdere accounts makkelijk gebruiken op de OnePlus N10. Verder weet het toestel wanneer het in een broekzak of tas zit, zo voorkomt het zelf ongemerkte broekzakappjes of belletjes.

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om het toestel wat aan te passen met andere icoontjes of een donker thema. Wie ‘s nachts wat comfort aan de ogen wenst kan ook de speciale nachtmodus inschakelen waardoor het scherm wat warmere kleuren gebruikt.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

OnePlus heeft de N10 voorzien van een 5G-chipset waarmee je dus ook over het nieuwste netwerk een telefoontje kunt plegen. Tijdens wat testgesprekken hebben we geen vreemde zaken kunnen waarnemen en zijn we helder te verstaan. De verbinding komt snel tot stand. De dialer is prettig en geeft je snel toegang tot je contacten en recente gesprekken.

Verder kan je natuurlijk prima uit de voeten met de N10 als het gaat om het versturen van Appjes, Snaps of andere berichtjes. Standaard vinden we het Google Gboard toetsenbord op de telefoon. Qua browser vinden we de standaard Chrome browser op het toestel, maar het staat je vrij om een andere browser uit de Play Store te downloaden.

Naast 5G vinden we ook ondersteuning voor 2/3/4G en WiFi 2.4/5GHz op de telefoon terug. Ook zijn Bluetooth, NFC, GPS aanwezig en kan je de N10 gebruiken met een tweede simkaart dankzij dual-sim ondersteuning.

Multimedia

De N10 beschikt zoals eerder gezegd over een 6,49 inch display. Het scherm zelf is van het type IPS LCD. Wel heeft het een vernieuwingsfrequentie van 90 Hertz, daardoor ziet het scrollen door inhoud er net even wat vloeiender uit. Met de kijkhoek van het toestel is niets mis net als de kleurweergave, in de zon is het scherm wat minder goed af te lezen.

Qua audio beschikt het toestel over stereo-luidsprekers die een prima volume weten te produceren. Wie een headsetje wil aansluiten kan dat dankzij de 3,5mm aansluiting eenvoudig doen. Maar ook een USB-C of Bluetooth headset werken prima samen met de N10.

Camera

Aan de achterzijde zien we de vier lenzen die de camera module vormen op de Nord N10. Het bestaat uit een hoofdsensor van 64 megapixel, 8 megapixel ultra groothoeklens, 2 megapixel macrolens en een 2 megapixel monochrome lens. Verder zien we ook nog een LED-flitser aanwezig, die je natuurlijk ook als zaklamp kunt gebruiken.

De foto’s die we met de Nord N10 hebben geschoten zijn een beetje flets, de kleuren komen niet helemaal tot haar recht. Dat zien we onder andere bij de muurschildering, de details zijn op sommige momenten wel goed, zoals we zien bij de heide foto en ook met tegenlicht produceert de camera wel een aardig plaatje. Verderop vind je een sample en ons hele fotoalbum!

De camera heeft verschillende mogelijkheden zoals het maken van een portretfoto, slowmotion of nachtscène. Ook op de Nord N10 vinden we gewoon weer de Pro fotomodus terug waarmee je zelf de baas bent over de camera instellingen.

Je foto’s beheer je eenvoudig in de Galerij app van OnePlus, maar wil je meer tools en een backup dan kan je ook uitwijken naar Google Foto’s.

In het fotoalbum vind je meer fotomateriaal wat we met de Nord N10 hebben gemaakt.

Video

Met de OnePlus Nord N10 kan je niet alleen 4K video’s maken maar ook video’s met een “Cine” effect. Dat betekent dat het toestel in een 21:9 beeldverhouding filmt om het bioscoop effect te creëren. De kwaliteit van de video is goed met scherpe details ver weg maar ook dichtbij. Hieronder vind je een video-sample van de OnePlus Nord N10.



Frontcamera

In de linkerbovenhoek van het scherm is de 16 megapixel frontcamera te vinden. Met een f-getal van 2.05 is deze lens iets lichtgevoeliger dan sommige andere frontcamera’s in deze prijsklasse. Dat is nuttig want naast het maken van selfies kan je de camera ook gebruiken voor het ontgrendelen van je telefoon!

Prestaties en accuduur

OnePlus plaatst de Nord N10 in het middensegment en doet dat met de Qualcomm Snapdragon 690 chipset. Deze chipset bevat een octa-core processor met twee snelle rekenkernen van 2.0 GHz en 6 kernen van 1.7 GHz. Samen met 6 gigabyte aan werkgeheugen en 128 gigabyte aan opslagruimte. Ruim voldoende dus voor alle denkbare apps. In de praktijk presteert het toestel aardig maar toch voelt de N10 niet altijd even snel aan. Bij wat intensievere apps en games zien we dat de telefoon zo af en toe wat stottert.

Met een batterijcapaciteit van 4300 mAh kan je wel even vooruit met de N10 en dat blijkt in de praktijk ook het geval; we scoren 5,5 uur schermtijd, waarbij we genavigeerd hebben en afwisselend op WiFi en 5G hebben gezeten. Dit alles na ongeveer een dag zonder opladen. Opladen gaat snel met de Warp Charge 30 oplader, in circa 1:15 uur laden we de telefoon vol.

Op het toestel vinden we Android versie 10 met de beveiligingsupdate van september 2020. OnePlus heeft ons medegedeeld dat de telefoon één Android-update krijgt. Dat wordt dan de update naar Android 11. Voor een periode van twee jaar krijgt het toestel beveiligingsupdates. Deze worden naar verwachting twee- á driemaandelijks uitgerold, zoals we van OnePlus gewend zijn. Het updatebeleid is dus minder riant dan bij de high-end devices en de Nord zelf.

Beoordeling

OnePlus probeert haar productportfolio een wat breder en betaalbaar karakter te geven, dat lukt aardig al vinden we dat voor de N10 en de adviesprijs van 349 euro er flink wat concessies zijn gedaan. IPS LCD scherm, geen “OnePlus” alert slider en geen cover om maar wat te noemen.

Daar tegenover staat wel dat je een 5G-telefoon met 90 Hz display krijgt en dat hij over een goed uithoudingsvermogen scoort. Toch ligt de Nord N10 zo dicht in de buurt qua prijs van de OnePlus Nord dat je aan dat toestel voor 50 euro meer een veel beter product krijgt, zo kun je lezen in de OnePlus Nord review.

De OnePlus Nord N10 komt deze maand naar Nederland. Je kunt hem direct bestellen bij Coolblue en OnePlus.

