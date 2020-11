OnePlus Nord SE komt eraan: dit weten we erover

OnePlus lijkt de Nord-familie nog verder te willen uitbreiden. De fabrikant heeft tot nu toe drie Nord-toestellen in het portfolio, binnenkort moet daar de OnePlus Nord SE aan toegevoegd worden. Deze zal onder andere beschikken over een krachtige oplaadsnelheid.

OnePlus Nord SE is onderweg

Verschillende merken zijn al actief in het middensegment en OnePlus wil nu ook graag volop meedoen daar. Het merk presenteerde eerder dit jaar de OnePlus Nord. Gisteren verscheen onze OnePlus Nord N10 review, een interessant geprijsde smartphone met 5G-ondersteuning. De line-up wordt verder nog binnenkort uitgebreid met de OnePlus Nord N100, die nog goedkoper is.

Bronnen melden nu dat er ook een OnePlus Nord SE aan zit te komen. Dit toestel zou volgens de berichten in 2021 moeten verschijnen. In ieder geval wordt duidelijk dat het toestel zal beschikken over Warp Charge 65. Dit betekent dat het toestel opgeladen kan worden met een kracht van 65 watt. Dit zagen we eerder al terug in de OnePlus 8T, de nieuwste high-end van het bedrijf. Tevens moet het toestel een 4500 mAh accu krijgen, net als een Snapdragon 765G processor.

De Nord N10

Daarnaast zullen we een AMOLED-scherm terug gaan zien, en lijkt het erop dat OnePlus goed naar Apple heeft gekeken. Dat merk lanceerde eerder al de iPhone SE. Mogelijk wordt het toestel kort na de aankondiging van de OnePlus 9 in het voorjaar aangekondigd. Verdere specificaties van het apparaat zijn nog niet bekend. In ieder geval kunnen we volgend jaar dus nog meer toestellen van de Chinese fabrikant verwachten.

