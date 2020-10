OnePlus 8T review: frisse high-end smartphone mag er zijn

Aan high-end smartphones geen gebrek, maar wat maakt de OnePlus 8T speciaal en anders dan de concurrentie? We zochten het uit en vertellen je alles over de OnePlus 8T in deze review.

OnePlus 8T review

We hebben de OnePlus 8T in de afgelopen weken intensief gebruikt en je kon al een voorproefje krijgen in onze preview van dit toestel. OnePlus heeft haar nieuwste high-end smartphone aantrekkelijker geprijsd en naar eigen zeggen geluisterd naar feedback van gebruikers. Op hardware gebied zijn er veel overeenkomsten te vinden met andere high-end smartphones en dat maakt de software misschien wel belangrijker dan ooit. Wat heeft de OnePlus 8T te bieden? Laten we het toestel uit gaan pakken.

Verkooppakket

In de doos van de OnePlus 8T vinden we onder het toestel zelf nog wat documentatie. Maar ook de adapter mag niet ontbreken, OnePlus heeft bij dit toestel een 65 watt snellader geleverd die belooft het toestel in 40 minuten volledig op te laden. Verder vinden we een USB Type-C naar Type-C kabel. Ook een transparant hoesje met de opdruk ‘Never Settle’ is in de doos te vinden.

Design, display en interface

OnePlus heeft haar 8T in een frisse kleur groen gestoken die, zo blijkt, wat lastig op de foto’s is vast te leggen. Wel is het design zeer herkenbaar voor OnePlus toestellen met aan de achterzijde in het zilver het logo van OnePlus. Overigens is de 8T er ook in het zilver. Het toestel weegt 188 gram en dat maakt het toestel niet te zwaar bij wat langer gebruik.

Qua bediening is het toestel voorzien van goed te bereiken volumetoetsen en ook de aan- en uitknop laat zich makkelijk bedienen. In vergelijking met de 7T is de slider waarmee je het toestel op stil of de trilstand en ringtone kunt zetten wel iets kleiner geworden.

Aan de achterzijde valt het eigenlijk niet op dat de camera module uit vier lenzen bestaat. De module oogt compact en dat geeft rust aan de achterkant van het toestel. De module steekt wel wat uit en daardoor is de telefoon niet helemaal plat als je hem op tafel legt. Ook is het toestel misschien wat glad, daartegenover staat dat je dankzij de kleur niet snel vingerafdrukken ziet. Voor een vlakke ligging en een minder gladde achterkant kan je het beste een cover gebruiken.

Het display is van het type AMOLED en heeft een diameter van 6,55 inch. Met een 20 bij 9 beeldverhouding meet de resolutie van het scherm 2400 x 1080 pixels. Daarbij heeft het een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. Het scherm zelf kan ‘s nachts goed donker zijn en overdag in de volle zon is het scherm nog ruim voldoende leesbaar. De weergave van de kleuren zijn natuurgetrouw en we zien geen vreemde afwijkingen.

Interface

Standaard levert OnePlus het toestel uit met Android 11, of beter gezegd OxygenOS 11. In OxygenOS 11 is onder andere het donkere thema verbeterd door andere kleurtinten te gebruiken. Je kunt nog altijd een hoop zelf aanpassen aan het OS bijvoorbeeld icoontjes of welk effect je de vingerafdrukscanner wilt geven.

Ook zijn er nieuw ontworpen interfaces te vinden die in sommige gevallen wat meer rust geven in de weergave van gegevens. Een paar voorbeelden daarvan zijn het instellingenscherm, de rekenmachine maar ook OnePlus haar eigen galerij applicatie.

Op het vergrendelscherm zijn met de 8T weer leuke nieuwigheidjes te ontdekken zo kan je de contouren van je achtergrond ook projecteren op het vergrendelscherm. Dit werkt verrassend goed en geeft de transitie van vergrendelen naar gebruiken een leuke extra dimensie.

Wie veel op zijn smartphone zit zal het Insight AOD interessant vinden, dat vermeldt namelijk hoe vaak je je smartphone ontgrendelt en hoe lang je deze gebruikt. Hoe kleurrijker de balk op het vergrendelscherm hoe korter je op de telefoon hebt gekeken.

Qua navigatie kan je bij OnePlus kiezen uit navigeren met gebaren of de traditionele Android knoppen onderaan in het display. Je kunt altijd switchen als je dat wenst via het instellingenscherm.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Met de OnePlus 8T heb je zonder meer een prima telefoon in handen waarmee je naar hartelust kunt bellen. De geluidskwaliteit is goed te noemen, met de dialer heb je snel toegang tot je contacten en oproepen. Het toestel beschikt over een dual nano-simsleuf waarmee je op twee nummers tegelijk bereikbaar kunt zijn. In tegenstelling tot enkele high-end smartphones van andere fabrikanten, biedt de OnePlus 8T helaas geen eSIM-ondersteuning.

Natuurlijk kan je met de 8T ook zonder problemen appjes versturen of het oude vertrouwde SMS’en. Het standaard toetsenbord, Gboard, kent voldoende gebruiksgemak maar je kunt altijd kiezen voor een alternatief uit de Play Store. Op het toestel vind je de Chrome browser als standaard browser.

Het toestel beschikt over 5G ondersteuning, in combinatie met het T-Mobile netwerk werkt dit redelijk. We zeggen redelijk omdat we toch zien dat de verbinding af en toe compleet wegvalt en niet terug schakelt naar 4G. Of dit aan het toestel te wijten valt is ons niet duidelijk geworden. Sowieso staat 5G in Nederland nog in de kinderschoenen.

Op het moment dat het wel werkt is 5G op sommige locaties supersnel met een download van 402 mbit en een upload van 51 mbit. Natuurlijk kan je ook gewoon gebruik maken van je eigen draadloze netwerk (WiFi 2.4/5GHz) inclusief de nieuwe WiFi 6-standaard of 2G/3G/4G.

Verder beschikt de telefoon over Bluetooth 5.1, NFC en GPS waarbij zowel GPS, Galileo, Glonass, Beidou en SBAS ondersteund worden met als aanvulling A-GPS.

Multimedia: muziek en film

We zeiden het al eerder, het 6,55 inch AMOLED display is prachtig om naar te kijken met een natuurgetrouwe kleurweergave. Ten opzichte van de OnePlus 8 lijkt de minimale helderheid verbeterd. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 120 Hz waarmee alle overgangen en scrollbewegingen zeer vloeiend aanvoelen.

In de doos bij OnePlus geen standaard headsetje maar je kunt bij dit toestel prima uit de voeten met een eigen USB-C headset of Bluetooth headset. In dat laatste geval kan je in hoge kwaliteit naar muziek luisteren, mits je headset dit ondersteunt natuurlijk. Ook zonder headset kan je genieten van stereogeluid met de dual stereo-speakers op de OnePlus 8T. Zowel de geluidskwaliteit als het volume van de luidsprekers zijn toereikend.

Camera: foto en video

OnePlus heeft op deze 8T niet één maar vier lenzen laten plaatsen elk met hun eigen specialisatie. De hoofdsensor van 48 megapixel is van Sony met een f-getal van 1.7 is deze het meest lichtgevoelig van de vier. De Ultra Wide angle lens van 16 megapixel kan 123 graden breed op de foto krijgen. Verder is er een 5 megapixel macro-lens en 2 megapixel monochrome lens ingebouwd.

In de praktijk reageert de camera zeer snel en weet deze ook snel scherp te stellen dankzij een multi-autofocus systeem. Naast de standaard foto modus waarin je al tal van instellingen kunt aanpassen vind je ook portret, nacht en pro-foto modi. De pro-foto modus is makkelijk te bedienen en geeft je totale controle over de camera op deze telefoon. Je kunt zelfs in RAW-beeldformaat plaatjes schieten.

Toch zal menig gebruiker voldoende hebben aan de standaard modus waar je makkelijk kunt schakelen tussen verschillende beeldformaten en wie meer detail vereist kan de volle 48 megapixel benutten van de hoofdsensor. Over het algeheel gezien neemt de 8T prachtige plaatjes, wel is het HDR effect in sommige situaties wat enthousiast.

De galerij applicatie heeft een kleine make-over gekregen, ook hier heeft OnePlus de gulden snede-regel toegepast. Bovenin het scherm veeg je snel tussen je foto’s, collecties en een verkennen functie. In die laatste tab probeert de Galerij-app slim foto’s te bundelen en evenementen te detecteren. Dat laatste lukt niet heel erg goed. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van Google Foto’s dat standaard op de 8T te vinden is.

In ons fotoalbum voor de OnePlus 8T vind je alle foto’s die we met dit toestel gemaakt hebben. Inclusief de voorbeeldfoto hieronder!

Video

Met de 8T kan je naar hartelust video’s maken in 4K, zelfs 4K met een framerate van 60 FPS is mogelijk. Houd dan wel rekening dat filmpjes niet langer dan 5 minuten kunnen duren. Het beeldmateriaal is ook hier weer voldoende scherp en dankzij de hoge framerate ook erg vloeiend. Hieronder vind je een video sample van de OnePlus 8T.

Front-camera

Voor het maken van selfies, Snaps, TikToks of andere kiekjes kan je met de 16 megapixel frontcamera goed uit de voeten. Let wel dat deze sensor iets minder lichtgevoelig is dan de sensoren aan de achterkant dus donkere omgevingen zijn wat meer uitdaging voor dit toestel.

Overige mogelijkheden

De vingerafdrukscanner is bij de OnePlus 8T onder het display verwerkt. Met een animatie wordt getoond waar je je vinger moet plaatsen om het toestel te kunnen ontgrendelen. In de praktijk werkt de scanner zeer snel en accuraat. Via het instellingenmenu kun je de animatie ook aanpassen naar een andere stijl.

Even alle apps laten verdwijnen en jezelf wat smartphone rust geven? Dan kan je de Zen Modus van de 8T goed gebruiken. Door de Zen Modus te activeren kun je tijdelijk niet bij je applicaties maar kan je nog wel gebeld worden of een noodoproep plaatsen in geval van nood. Ook kan je de camera activeren in de Zen Modus. Zen Modus activeer je onder andere via de snelle instellingen.

Last van ongewenste broekzak-appjes, niet met de OnePlus 8T deze telefoon beschikt namelijk over een slimmigheidje die ziet wanneer het in een broekzak zit. Daardoor kan je telefoon niet zomaar uit zichzelf acties uitvoeren. Het is een functie die we vaker terugzien op smartphones.

Voor de gamers is er Game Space waar al je games netjes bij elkaar in een etalage worden geplaatst. Ook kan je hier statistieken opvragen van je gametijd en kan je game instellingen aanpassen. Dat laatste heeft dan voornamelijk betrekking op de prestaties van de telefoon. Door tijdens een game in de linker of rechterbovenhoek een veegbeweging te maken zie je de temperatuur, tijd en acculading van de telefoon. Verder kan je even snel WhatsApp of Instagram openen, ook kan je een schermopname starten. Leuk voor wie fanatiek games speelt!

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De OnePlus 8T is uitgerust met de laatste Snapdragon chipset van Qualcomm, de 865 aangevuld met een Adreno 650 GPU en X55 modem van Qualcomm. Het toestel is verkrijgbaar in twee smaken; 8GB werkgeheugen + 128 GB opslagruimte en 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. In beide gevallen beschikt het toestel over voldoende rekenkracht om zware games te kunnen draaien maar ook goed te kunnen multitasken.

Qua prestaties reageert het toestel altijd snel en zijn er geen vreemde haperingen te detecteren. Ook grafisch kunnen we het toestel goed uitdagen zonder noemenswaardige problemen.

De batterij heeft een capaciteit van 4500 mAh en is met 45 minuten volledig vol. Gebruik daarvoor dan wel de meegeleverde 65 watt oplader, ander verloopt het laden vanzelfsprekend trager. Met een volle batterij doen we, afhankelijk van de omstandigheden, gemiddeld één dag met een schermtijd van 5 uur. Hoogst haalbare wat we tot nu toe hebben kunnen vaststellen is 5 uur en 56 minuten. Een keurige score en wetende dat je telefoon snel weer opgeladen kan zijn als hij leeg is is een fijn pluspunt.

Updatebeleid

OnePlus geeft bij haar toestellen standaard 2 jaar aan Android updates, dat wil zeggen dat je naar waarschijnlijkheid na Android 11 ook nog 12 en 13 kunt verwachten. Ook tracht OnePlus iedere maand, drie jaar lang beveiligingsupdates uit te brengen. Hoewel OnePlus dit maandelijks probeert blijkt in de praktijk er toch meer tijd tussen het uitrollen van updates te zitten. Om de 2 of 3 maanden kan je een update verwachten waarbij de patch datum vaak nog een maandje achterloopt.

Beoordeling

Deze frisse OnePlus 8T is van alle markten thuis en misschien wel een van de beste en betaalbaarste high-end smartphones van dit moment. Met fijne extra’s in de user interface, een goede camera en prima accuduur. Het supersnel opladen van je smartphone is bovendien erg handig als je snel weer over een volle accu moet beschikken.

Toch zijn er nog wel verbeterpunten voor de OnePlus 8T te noemen zoals het uitblijven van maandelijkse updates, een gladde achterkant en het ontbreken van eSIM.

Meer over de OnePlus weten zoals specificaties, check dan onze toestelpagina! Meteen enthousiast geworden? Je vindt de OnePlus 8T in de schappen bij Coolblue, T-Mobile, Amazon, OnePlus zelf, Belsimpel en Mobiel.

OnePlus 8T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 599,00 euro