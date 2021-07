OnePlus beperkt bewust prestaties van apps op haar toestellen

OnePlus komt minder positief in het nieuws. De fabrikant zou bewust de prestaties van applicaties op haar toestellen beperken. Inmiddels heeft het bedrijf ook gereageerd op de berichtgeving.

Er is een rapport naar buiten gekomen over enkele stappen die OnePlus heeft gezet voor haar smartphones. In het rapport wordt specifiek gesproken over de OnePlus 9 Pro, de nieuwste high-end smartphone van het bedrijf. De telefoonfabrikant zou bewust de prestaties beperken. Dit kan als uitkomst hebben dat dit ten goede komt aan het accuverbruik. Dit wordt ‘throttling’ genoemd en wordt vaker gedaan door fabrikanten. Echter is de 9 Pro een high-end smartphone en wordt daar veel geld voor op tafel gelegd. Dan wil je waarschijnlijk ook de meest krachtige prestaties.

Van veel applicaties wordt worden dus de prestaties beperkt. Het gaat niet alleen om games, maar om een groot aantal toepassingen die door velen dagelijks gebruikt worden. Denk aan TikTok, WhatsApp, Twitter, Zoom, Facebook, Chrome, Instagram, Netflix en Discord. Ook apps van Google en Microsoft worden minder krachtig gedraaid.

OnePlus heeft inmiddels gereageerd op de berichtgeving. Kort samengevat stelt het dat het als feedback heeft gekregen van gebruikers hoe het batterijverbruik verbeterd kan worden. Niet heel verrassend; in onze OnePlus 9 Pro review kwam ook al naar voren dat het uithoudingsvermogen zeer matig is. De reactie die OnePlus heeft gegeven tegenover XDA hebben we hieronder voor je neergezet;

“Our top priority is always delivering a great user experience with our products, based in part on acting quickly on important user feedback. Following the launch of the OnePlus 9 and 9 Pro in March, some users told us about some areas where we could improve the devices’ battery life and heat management. As a result of this feedback, our R&D team has been working over the past few months to optimize the devices’ performance when using many of the most popular apps, including Chrome, by matching the app’s processor requirements with the most appropriate power. This has helped to provide a smooth experience while reducing power consumption. While this may impact the devices’ performance in some benchmarking apps, our focus as always is to do what we can to improve the performance of the device for our users.”