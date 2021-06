OnePlus 9 en 9 Pro krijgen OxygenOS 11.2.6.6: betere camera, accu en meer

OnePlus heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Nederlandse gebruikers van de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. De twee smartphones worden bijgewerkt naar OxygenOS 11.2.6.6. Deze update brengt een hoop verbeteringen met zich mee, zo wordt duidelijk bij het zien van de changelog.

OnePlus 9-serie: OxygenOS 11.2.6.6

Een nieuwe update staat klaar voor de twee smartphones uit de OnePlus 9-serie. Zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro zien OxygenOS 11.2.6.6 binnenkomen. Geen nieuwe beveiligingsupdate deze keer, maar wel een lange changelog waarin veel verbeteringen worden beloofd. De laatste update voor het toestel verscheen een kleine maand geleden, en daar werden ook al diverse verbeteringen doorgevoerd.

OnePlus belooft met de update wat te doen aan het uithoudingsvermogen; waarbij de accu langer moet meegaan. Dat zou een zeer welkome toevoeging zijn, want nog altijd is de accuduur ver beneden peil bij het toestel. Dit schreven we ook al in de OnePlus 9 Pro review. Deze is bij de OnePlus 9 duidelijk beter. De update zorgt ook voor verbeteringen voor de camera. Deze hebben betrekking op de witbalans, helderheid, focus en ruisonderdrukking. De hele changelog van de update voor de OnePlus 9 en 9 Pro hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

System Improved charging experience Optimized power consumption Fixed known issues and improved stability

Camera Improved the hidden operation logic of the camera‘s top bar Optimized the noise reduction and sharpening effect of the rear camera Improved the focusing experience and brightness constancy in indoor scenes Improved the accuracy of auto white balance of the rear camera

Network Improved network performance



OnePlus 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 679,00 euro