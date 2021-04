OnePlus 9 nu te koop in Nederland: alle details op een rij

OnePlus bracht in maart al de OnePlus 9 Pro uit in Nederland. Nu is het de beurt aan het andere model in dezelfde serie. Je kunt vanaf nu de OnePlus 9 aanschaffen in ons land, inclusief de Hasselblad-camera.

OnePlus 9 in Nederland

Het portfolio van OnePlus werd in maart uitgebreid met de twee modellen uit de OnePlus 9-serie. Aan het eind van die maand verscheen de OnePlus 9 Pro in Nederland. Nu is het moment daar dat ook het andere toestel in Nederland verkrijgbaar is. De smartphone in kwestie is de OnePlus 9, die we begin deze maand uitgebreid hebben besproken in de OnePlus 9 review.

Net als de OnePlus 9 Pro heeft ook deze OnePlus 9 de Hasselblad-camera. Dit betekent dat je nog betere foto’s kunt schieten met de telefoon. Dit bleek ook uit onze testen die we met het toestel hebben gedaan. Verder is de smartphone van alle gemakken voorzien om je niet teleur te stellen. Er is een 6,55 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. De smartphone krijgt de razendsnelle Snapdragon 888 chipset mee, samen met tenminste 8GB aan werkgeheugen.

De OnePlus 9 heeft een 4500 mAh accu met de mogelijkheid om deze razendsnel op te laden. Bij het toestel wordt namelijk een 65W snellader meegeleverd. Verder is er Android 11 met het fijne OxygenOS. Je hoeft weinig te missen op het toestel. Voor de 128GB-versie betaal je een relatief schappelijke prijs voor een high-end smartphone. De prijs komt uit op 699 euro. Je kunt hem direct kopen bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile, Tele2, Belsimpel en Mobiel.