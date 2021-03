OnePlus 9 Pro met Hasselblad-camera vanaf vandaag verkrijgbaar

OnePlus heeft haar nieuwe high-end smartphone uitgebracht in ons land. De tijd is aangebroken dat de OnePlus 9 Pro verkocht wordt in Nederland. Wat moet je weten over dit toestel?

OnePlus 9 Pro te koop

Het nieuwste vlaggenschip van OnePlus is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland. Het gaat om de OnePlus 9 Pro die vorige week door de fabrikant werd aangekondigd. Dit was samen met de OnePlus 9, maar die zal pas later naar ons land komen. Nu is het dus de beurt aan de OnePlus 9 Pro. Van het weekend verscheen onze uitgebreide OnePlus 9 Pro review.

Deze telefoon is voorzien van een 6,7 inch scherm met een QHD+ resolutie met 120Hz verversingssnelheid. De OnePlus 9 Pro heeft de nieuwste krachtpatser aan boord van de processoren, de Snapdragon 888. Verder zien we minimaal 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Uiteraard is er Android 11 met de fijne OxygenOS 11 skin. De 4500 mAh kan met maar liefst 65 watt opgeladen worden. Dit kan ook draadloos, met een kracht van 50W.

De eye-catcher aan de OnePlus 9 Pro is de camera, welke in samenwerking met Hasselblad is ontworpen. Dit verbetert duidelijk de fotokwaliteit, zo kwam al naar voren in de review. De hoofdcamera telt 48 megapixel, de groothoek maar liefst 50 megapixel. Daarbij is er een 8 megapixel telefotolens en 2MP monochroomlens. In de eerder gelinkte review vind je tal van foto’s die we met de smartphone hebben gemaakt.

Je kunt de OnePlus 9 Pro vanaf vandaag kopen bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile, Tele2, Belsimpel en Mobiel.