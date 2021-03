OnePlus 9 Pro preview: volop verbeteringen voor de camera

OnePlus heeft vandaag haar nieuwe OnePlus 9-serie aangekondigd. DroidApp heeft al enige tijd met het toestel mogen spelen, en we delen hier onze eerste indruk.

Preview van OnePlus 9 Pro

De OnePlus 9-serie is anders dan andere OnePlus-toestellen. Voor het eerst wordt namelijk samengewerkt met een ander bedrijf voor de realisatie van een betere camera. OnePlus gebruikt hiervoor de expertise en kennis van Hasselblad, en dat resulteert in een geavanceerde camera-app die nog mooiere foto’s moet maken. We kunnen alvast verklappen; dat lijkt te werken.

Voornamelijk bij foto’s met tegenlicht zien we een duidelijke vooruitgang. Onder normale omstandigheden zien we slechts zeer beperkte kleine verschillen tussen de OnePlus 8 Pro en OnePlus 9 Pro. Daar komen we later in de OnePlus 9 Pro review op terug.

Verder ligt het toestel goed in de hand, heeft het een mooi scherm en is er natuurlijk de vertrouwde OxygenOS 11 skin. Daarbij zorgt de Snapdragon 888 chipset dat het razendsnel zijn werk doet. Kritisch zijn we over de accuduur. Volgens OnePlus komt dit doordat dit model nog niet over de final software beschikt. Een dag halen we net aan, met 2,5 uur schermtijd. OnePlus kennende kan dit veel beter, en we wachten dus met smart op een update. We zullen onze bevindingen meenemen in de definitieve review.

Opladen gaat overigens wel razendsnel met de OnePlus 9 Pro. Met een kracht van 65 watt wordt de stroom het toestel in gepompt. Daarbij kun je ook enorm snel draadloos opladen. Middels de optionale wireless charger kan dit met 50 watt. Daarbij is ook de vingerafdrukscanner razendsnel en blijft de Alert Slider een handige toevoeging.

Binnenkort verschijnt een uitgebreide review van zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro op DroidApp. Dus hou de website zeker in de gaten. Alle details lees je terug in de aankondiging van de OnePlus 9-serie, waarbij je ook alles leest over de nieuwe Watch.

Direct reserveren? Dat kan bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile, Tele2, Belsimpel en Mobiel.

OnePlus 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro