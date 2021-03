OnePlus kan niet wachten en deelt foto’s van OnePlus 9 Pro in volle glorie

Al lange tijd gaan er berichten rond over de nieuwe OnePlus 9-serie. We kunnen 23 maart de nieuwe OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro verwachten, en waarschijnlijk staat er ook nog iets van een Lite-model op ons te wachten. Nu deelt de fabrikant alvast foto’s van de het Pro-model.

OnePlus 9 Pro in volle glorie

Eerder werd bekend dat OnePlus op 23 maart een nieuwe introductie gepland heeft staan. De fabrikant zal op deze dag in ieder geval de 9-serie aankondigen en de laatste berichten spreken ook over de introductie van de OnePlus Watch, de eerste smartwatch van de fabrikant. In aanloop naar de aankondiging is al veel naar buiten gekomen over wat we van de OnePlus 9-serie kunnen verwachten.

OnePlus deelt nu zelf een foto van de OnePlus 9 Pro. Hierbij deelt het bedrijf direct de naam van de kleur Morning Mist. Het is een nieuwe kleur die geïnspireerd is op ‘de sereniteit van een schitterende nieuwe dageraad’, zo stelt de fabrikant. Hieronder vind je verdere uitleg over de kleur, die OnePlus geeft. In een andere teaser deelt OnePlus ook alvast informatie over de OnePlus 9. Dit toestel zal verschijnen in de kleur Winter Mist.

“Still, Morning Mist is the first time we use gradient refraction for the CMF. The film coating on the back transitions from a 60-degree level of mist or diffusion at the top to 20 degrees at the bottom. The practical effect is that, by adding a reflective glass, it fades beautifully from a mist-like finish at the top to a mirror appearance at the bottom.”

Waarschijnlijk zijn dit niet de enige kleuren waarin de smartphones verschijnen, maar tot nu toe moeten we het doen met deze informatie. Als we meer informatie hebben over de nieuwe OnePlus 9-serie, houden we je natuurlijk op de hoogte!