OnePlus deelt camera-sample van OnePlus 9 Pro

Later deze maand is er de aankondiging van de OnePlus 9-serie. Hier kunnen we ook de OnePlus 9 Pro gaan zien. Nu deelt de fabrikant alvast een foto-sample van de camera.

Eerder deze week werd bekend dat OnePlus en Hasselblad samen gaan werken voor de camera van de OnePlus 9-serie. OnePlus zelf lijkt al niet te kunnen wachten op het moment dat de aankondiging plaatsvindt, op 23 maart, want het merk heeft een teaser gepubliceerd. In deze teaser wordt aandacht besteed aan de camera van de OnePlus 9. Hieruit komt naar voren dat de telefoon een Sony IMX766 sensor krijgt. De groothoeklens krijgt een resolutie van 50 megapixel.

Het zou gaan om een freeform-lens waarbij de vervorming afneemt van 20 naar 1 procent. Pete Lau, de CEO van OnePlus, heeft een camera-sample gedeeld met de nieuwe camera, waarbij deze vergeleken wordt met een niet nader genoemd model van de iPhone.

Ultra-wide photography literally broadens your horizons. Shouldn’t it also keep them true? On the left, a shot taken with a conventional ultra-wide. On the right, the same (and yet totally different) photo taken with the #OnePlus9Series, free of distortion. pic.twitter.com/jbtWae2faP

— Pete Lau (@PeteLau) March 10, 2021