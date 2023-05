‘OnePlus gaat nieuw toestel voorzien van periscooplens met meer zoom’

Een grote camera-upgrade kunnen we verwachten bij de volgende OnePlus-smartphone. Naar verluidt werkt de fabrikant aan een periscooplens met zoomfunctie.

OnePlus krijgt periscooplens

Een volgende OnePlus-smartphone krijgt een periscooplens. Het bericht hierover is afkomstig van de bron Digital Chat Station, waarover 9to5Google schrijft. De bron meldt dat OnePlus werkt aan verbeteringen voor de camera, waarbij onder andere de zoomfunctie een serieuze verbetering moet zijn. Onder andere in de Samsung Galaxy S23 Ultra komen we een periscooplens tegen. Hiermee kun je bijvoorbeeld 10x zoomen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Het voordeel van een periscooplens is dat je verder in kunt zoomen dan 2x of 3x, zoals je nu met een telelens kunt doen. In de OnePlus 11 zagen we nog geen periscooplens, maar mogelijk zal dat veranderen met het toekomstige model. De testen zouden inmiddels in gang gezet zijn, maar het is onduidelijk met welke factor ingezoomd kan worden met die camera.

Mogelijk kiest OnePlus ervoor om de techniek te integreren in de OnePlus 12. De volgende high-end telefoon van OnePlus is vermoedelijk de OnePlus Fold, en doorgaans worden periscooplenzen niet in die toestellen geplaatst. Dit omwille van de ruimte.

Als we meer informatie hebben over de nieuwe OnePlus smartphone met periscooplens, dan houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte!