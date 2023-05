OnePlus brengt eerste tablet, de OnePlus Pad uit in Nederland

Vanaf nu kun je het nieuwste product van OnePlus aanschaffen in Nederland. De fabrikant heeft de nieuwe OnePlus Pad uitgebracht in ons land, nadat het eerder al werd aangekondigd. Tijdelijk krijg je verschillende extra’s erbij cadeau.

OnePlus Pad in Nederland

Het tabletassortiment in de winkel is uitgebreid met de nieuwe OnePlus Pad. Het is de eerste tablet van het merk, dat de tablet onder andere tijdens het Mobile World Congress heeft laten zien. Daarover publiceerde DroidApp al de OnePlus Pad preview. De OnePlus Pad is van alle gemakken voorzien, en behoor je tot de eerste (snelle) beslissers, dan krijg je nog een aantal cadeaus erbij.

De OnePlus Pad is een tablet met een 11,61 inch scherm met 144Hz verversingssnelheid. De tablet is verder uitgerust met de MediaTek Dimensity 9000 chipset, 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De 9510 mAh accu van de telefoon kan opgeladen worden met een kracht van 67W, waardoor het opladen lekker snel verloopt. Foto’s maken kan met de 13 megapixel camera aan de achterzijde van de Pad. Voorop zit een 8 megapixel front-camera. Natuurlijk draait de OnePlus Pad op Android 13 met de OxygenOS skin.

Standaard wordt de snelle lader niet meegeleverd met de tablet. Behoor je tot de vroege vogels die de tablet voor 18 juni bestelt, dan krijg je deze wel cadeau. Bestel je de tablet bij OnePlus zelf krijg je ook nog combivoordeel op de stylus, de Nord Buds 2 en de Buds Pro 2. Tevens kun je een oude smartphone, tablet of smartwatch inruilen voor extra korting of tegoed en krijg je als student nog eens vijf procent korting.

Je kunt voor de OnePlus Pad niet alleen bij OnePlus zelf terecht, maar ook bij Bol.com en Coolblue.