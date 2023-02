OnePlus Buds Pro 2 review: mooi geluid met kleine verbeterpunten

Met een nieuwe samenwerking op het gebied van geluid hoopt OnePlus hoge ogen te gooien met haar OnePlus Buds Pro 2. Hoe werken deze nieuwe Buds van OnePlus en welke geluidskwaliteit mag je verwachten van deze in-ears. Vandaag in onze test de OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus Buds Pro 2 review

OnePlus heeft wederom een set in-ear headphones uitgebracht. Het gaat om de opvolger van de OnePlus Buds Pro, die we twee jaar geleden hebben getest. Laten we eens kijken wat OnePlus in de tussentijd heeft verbeterd en of de samenwerking met Dynaudio een goede stap is geweest.

In de verpakking

We hebben de groene variant (Arbor Green) ontvangen van OnePlus, opvallend is dat het voor een setje in-ears nog altijd nodig lijkt om een vrij forse verpakking mee te sturen. In het doosje vinden we naast het etui en de in-ears ook nog een paar extra pasvormen. Een kort USB-C kabeltje is ook meegeleverd. Daarnaast vind je ook wat papier in de vorm van een snelstart, garantie en voorwaarden.

In gebruik

Door naar het gebruik van deze OnePlus Buds Pro 2, het koppelen van de headset wijst voorzich en is zo gepiept. Dat komt ook omdat de headset ondersteuning heeft voor Google Fast Pair. Je krijgt daarmee een melding op je telefoon te zien wanneer deze zich in de buurt van de headset bevindt.

We starten wat muziek en laten ons verrassen. Het valt ons op dat het geluid beter in balans lijkt te zijn. De bastonen klinken warm en niet overdreven, stemmen zijn duidelijk en het hoog is prettig luisteren. We kunnen dat goed horen bij bijvoorbeeld Michael Jackson’s Beat It, en de juiste balans horen we weer mooi terug in Coldplay’s Orphans. Willen we de bastonen nog even goed aan het werk zetten dan weten de Buds Pro 2 wel raad met Tate McRae’s – uh oh, deze kleurt de overgemoduleerde bastonen toch aardig binnen de lijntjes.

Zo lijken deze in-ears goed geschikt voor verschillende soorten muziek, maar hoe is dat onderweg? De Buds Pro 2 beschikken over actieve noise cancellation, kortweg ANC. In de standaard modus waarin ANC wel aanstaat valt op dat er toch nog wat geluid doorgelaten wordt. Zeker in een drukke trein hoor je toch nog wat geroezemoes. Dat zit hem voornamelijk in de hoge tonen want het laag is afwezig als we geen muziek afspelen. Werk aan de winkel voor de opvolger!

Overige functionaliteiten

Wat je natuurlijk ook kunt doen bij de OnePlus Buds Pro 2 is het bedienen van je muziek zonder je telefoon te gebruiken. Door bijvoorbeeld een enkele keer het uiteinde in te knijpen pauzeert de muziek, twee keer knijpen voor het volgende nummer en bij drie keer ga je een nummer terug.

Met de optie “Gouden Geluid” in de instellingen van de headset krijg je een gehoortest waarbij je aangeeft of je een pieptoon nog net kunt horen. In drie minuten is dit gepiept en is de headset helemaal op jouw gehoor aangepast.

Via de app heb je ook de mogelijkheid tot het instellen van geluidsprofielen en het maken van een aangepaste equalizer. Een recente firmware update voor de Buds Pro 2 voegt ook BassWave toe en een geluidsprofiel samengesteld in samenwerking met een van de bekendste filmmuziek componist Hans Zimmer. Op een speciale pagina van OnePlus is een speciale opname met ruimtelijk geluid te horen voor de Buds Pro 2. BassWave zou de bastonen wat moeten verbeteren maar het verschil in geluid met of zonder de functie is vrij minimaal.

Batterijduur

De in-ears gaan gemiddeld een werkdag mee wat zich vertaalt in zo’n 8 uur speeltijd. Via de case worden de Buds Pro 2 opgeladen en volgens OnePlus is 10 minuten goed voor 50% opgeladen oortjes. Heb je een QI-lader op je bureau liggen, leg dan gerust de buds op je lader, ze worden daardoor ook opgeladen. In totaal kan je met ANC aan circa 3 dagen van 8,5 uur vol maken. Zonder noise cancelling te gebruiken kan je daar met gemak nog een dag bij toevoegen.

Beoordeling

OnePlus heeft haar Buds Pro 2 een upgrade gegeven ten opzichte van de Buds Pro. De geluidskwaliteit is flink verbeterd maar de active noise cancellation laat toch nog wat hoog door. De prijs van deze OnePlus Buds Pro 2? 179 euro. Voor deze adviesprijs is er weinig negatief aan te merken aan deze OnePlus Buds Pro 2, die in elk segment mooi draagbaar geluid weet te produceren.

Je kunt de OnePlus Buds Pro 2 vinden in de winkels van OnePlus, Coolblue, Amazon of Belsimpel.