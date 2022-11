Anker Soundcore Space A40 review: complete oortjes voor nog geen 100 euro

Onder de merknaam Soundcore brengt fabrikant Anker headsets en speakers uit. Deze producten bieden een veelal een goed kwaliteit tegen een redelijke prijs. Met andere woorden, je krijgt veel voor relatief weinig.

Soundcore Space A40 review

Anker blaast hoog van de toren met de Soundcore Space A40. De oortjes beschikken over Hi-Res audio en bieden tot 98% noise reduction, een speeltijd van maar liefst 10 uur op één lading en totale speeltijd van 50 uur. En dat voor nog geen 100 euro, de oortjes kosten €99,00. Bijna te mooi om waar te zijn dus. We hebben deze oortjes voor je getest of ze daadwerkelijk zo goed zijn als de fabrikant beweerd.

In de verpakking

Laten we beginnen met de verpakking. In het vierkante doosje bevinden zich uiteraard de oortjes en de oplaadcase. Ook vinden we wat boekjes in de verpakking terug, net als een USB-C kabel en in totaal vijf verschillende oordopjes in verschillende maten – XS, S, M, L en XL.

In het gebruik

Het koppelen van de oortjes met een smartphone of laptop is zo gepiept. Voordat we beginnen met luisteren downloaden we nog even de app van Soundcore, zodat we het geluid en gebaren meteen in kunnen stellen. Tijdens het luisteren en spelen met de instellingen viel ons op dat de oortjes wat weinig bass geven. Gelukkig kan je met de complete app de equalizer instellen mocht je van veel bass houden.

Je hebt de keuze uit een flink aantal vooraf ingestelde modi, maar je kunt zelf ook aan de slag met de equalizer. Daarnaast heb je de keuze om van de noise canceling gebruik te maken, of juist van de transparency modus gebruik te maken. Bij deze laatste modus hoor je je omgeving, bij noise canceling is dit juist niet het geval. De noise canceling werkt erg goed. Je hebt bijzonder weinig last van externe geluiden, zelfs buiten met een flinke wind hoor de je wind nauwelijks.

De noise canceling heeft op zich ook nog eens een aantal modi, voor bijvoorbeeld een lawaaiige omgeving of juist een wat rustigere omgeving. Wanneer je het geluid helemaal naar eigen smaak hebt ingesteld merk je dat het geluid van een geweldige kwaliteit is. Uiteraard hebben we ook de microfoon getest door de oortjes tijdens Teams meetings te gebruiken. Collega’s gaven aan dat ze mij uitstekend konden verstaan. Dit was andersom ook het geval.

Batterijduur

Anker claimt dat de Soundcore Space A40 10 uur meegaan op één acculading. Dit is inderdaad mogelijk, maar wanneer je gebruik maakt van noise cancelling zul je dit niet halen. Met noise canceling aan, haal je tussen de 8 en 9 uur, wat natuurlijk nog erg netjes is. Daarnaast beschikken de oortjes over fast charging, 10 minuten in de oplaadcase en je kan er weer vier uur tegenaan.

Beoordeling

Anker heeft met de Soundcore Space A40 een geweldig paar oortjes op de markt gezet. Het geluid is fantastisch, de accuduur op één lading en in combinatie met de laadcase is geweldig en de noise cancelling werkt erg goed. De oortjes kennen maar weinig minpunten. De enige minpunten die we kunnen bedenken zijn: out-of-the-box wat weinig bas en muziek pauzeert niet automatisch wanneer je de oortjes uitneemt.

Je kunt de Anker Soundcore Space A40 kopen bij Amazon (nu met flinke Black Friday korting) en Bol.com.