‘OnePlus komt in augustus met haar eerste vouwbare smartphone’

Samsung, Oppo en Motorola hebben ze al in het portfolio; vouwbare toestellen. Nu volgt ook OnePlus. Deze zomer moet het gaan gebeuren, zo meldt een bron uit de telecomwereld. Al langer gaat het gerucht rond dat OnePlus een eigen foldable wil presenteren.

OnePlus met eigen foldable

Als we het bericht van Max Jambor mogen geloven, dan komt OnePlus in augustus met groot nieuws. De fabrikant zou in dan haar eerste foldable willen aankondigen. Het merk kwam eerder dit jaar al met haar eerste tablet; de OnePlus Pad. Nu dus ook een vouwbare smartphone. Een naam voor het product is nog niet bekend gemaakt. Al gingen eerder al twee namen rond; V Fold en V Flip.

Zusterbedrijf Oppo is al bekend met de vouwbare smartphone, in de vorm van de Oppo Find N2 Flip. Of OnePlus voor een vergelijkbaar ontwerp gaat is niet bekend. In de afgelopen maanden passeerde de vouwbare smartphone van OnePlus met regelmaat de revue. We hebben nog geen idee hoe het toestel eruit zal komen te zien. Eerder liet OnePlus al weten dat het in het derde kwartaal van dit jaar met een vouwbare smartphone komt, specifiek is dat volgens de bron nu dus augustus.

Uiteraard houdt DroidApp je de komende tijd op de hoogte rondom het nieuws van de vouwbare OnePlus.