OnePlus 11 uitgebracht in schitterende Jupiter Rock Edition

OnePlus heeft met de OnePlus 11 een erg fijne high-end smartphone uitgebracht. De telefoon verschijnt nu in een nieuw jasje. Maak kennis met de OnePlus 11 Limited Jupiter Rock Edition die nu officieel is aangekondigd.

OnePlus 11 in Jupiter Rock Edition

Er is een nieuwe variant uitgebracht van de OnePlus 11. De smartphonefabrikant kwam in februari met de aankondiging van haar nieuwe high-end smartphone. De telefoon werd positief ontvangen in de OnePlus 11 review en ook in de vergelijking tussen de OnePlus 11, de Galaxy S23+ van Samsung en de Xiaomi 13 brengt het toestel zich er prima van af. De telefoon werd gepresenteerd in de kleuren zwart en groen. Nu komt daar een derde variant bij.

Het is de OnePlus 11 Jupiter Rock Edition, geïnspireerd op de gelijknamige planeet Jupiter. Dit zien we dan ook terug aan de kleurstelling van het toestel. Hoewel de specificaties en dergelijke gelijk zijn aan die van de normale OnePlus 11, is de kleurstelling wat anders. OnePlus spreekt bij het design over het ‘3D microkristallijne rots’ ontwerp met een fijne schittering, wanneer er licht op valt. Volgens de fabrikant heeft de ontwikkeling van deze samenstelling meer dan één jaar geduurd.

Voor nu is de speciale OnePlus 11 Jupiter Rock Edition alleen gelanceerd voor de Chinese markt. Er is met geen woord nog gerept over een komst naar Europa van het toestel. Als we hierover meer informatie hebben, zullen we hier uiteraard je over berichten.