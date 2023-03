OnePlus 11 krijgt A.08 update; maart-patch voor Galaxy Z Flip 3 en Fold 3

Drie smartphones worden geüpdatet met een nieuwe update. Dit is het geval voor de OnePlus 11, en ook voor de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. De details zetten we op een rijtje.

Updates bij OnePlus en Samsung

OnePlus heeft de tweede update klaargezet voor de OnePlus 11. Nadat onlangs al de eerste update verscheen, is het nu de beurt aan de tweede update voor de OnePlus 11. Het is de A.08 update die direct ook een aantal verbeteringen brengt voor het toestel. In de changelog staat dat gebruikers allereerst de beveiligingsupdate van februari 2023 krijgen.

Daarnaast belooft OnePlus dat er verbeteringen doorgevoerd worden in de stabiliteit en compatibiliteit met Bluetooth, en ook is de stabiliteit van netwerkconnecties verbeterd. De camera van de OnePlus 11 hebben we al uitgebreid besproken in de OnePlus 11 review; de camera krijgt nu een aantal fijne verbeteringen. Dit zien we terug in de focus van de telefotolens en de helderheid van foto’s die gemaakt worden met de telelens (ofwel zoomfoto’s). De changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

Samsung

Samsung heeft ook een aantal updates klaargezet. Dit is beveiligingsupdate maart 2023 voor twee van haar vouwbare toestellen. De update kan vanaf nu gedownload worden voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3.