Android beveiligingsupdate maart 2023 uitgebracht met 60 patches

Een nieuwe security-patch voor Android is vrijgegeven door Google. Met de nieuwe beveiligingsupdate van maart worden vele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aangepakt.

Beveiligingsupdate van maart

Iedere maand wordt door Google een nieuwe security-patch uitgerold voor het mobiele besturingssysteem Android. Bij het begin van de nieuwe maand heeft het bedrijf nu beveiligingsupdate maart 2023 beschikbaar gesteld. We zien in het overzicht van Google dat er 60 patches zijn doorgevoerd met de update. Niet alle zestig patches zijn voor alle toestellen. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen de gebruikte componenten en de processor.

De Galaxy S23+ (review) zal de maart-update spoedig krijgen

In de komende tijd zullen fabrikanten aan de slag gaan met het verspreiden van de update. We verwachten dat in de komende dagen de eerste toestellen de update binnen zien komen.

Krijg je een update binnen op je smartphone of tablet? Dan horen we dat graag van je! Stuur een mailtje, samen met een screenshot naar redactie @ droidapp.nl. Dan kunnen we het meenemen in de berichtgeving.