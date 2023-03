Android Update Bulletin week 9: deze toestellen kregen updates

Er was veel nieuws in de afgelopen week; het was namelijk de week van het Mobile World Congress. Dat betekent niet dat fabrikanten stil zitten met updates. In het Android Update Bulletin van week 9 zetten we op een rij welke toestellen zijn geüpdatet.

Android updates in week 9

Iedere zondag geven we je een overzicht met de updates die in de afgelopen zeven dagen zijn uitgerold. Dat doen we ook deze week met een overzicht van de updates die in week 9 zijn uitgebracht.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Nokia

Samsung

Samsung Galaxy A53: One UI 5.1 met februari-patch

Samsung Galaxy A22: beveiligingsupdate januari

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: beveiligingsupdate februari

Samsung Galaxy A52: One UI 5.1

Xiaomi