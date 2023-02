Android Update Bulletin week 7: deze toestellen kregen updates

De afgelopen zeven dagen zijn er weer de nodige updates verschenen voor Android-apparaten. De updates die in week 7 van 2023 zijn uitgerold, hebben we zoals je van ons gewend bent weer op een rijtje gezet. Dit lees je terug in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 7

De beveiligingsupdate van februari bereikt meer toestellen. Daarnaast hebben verschillende merken ook nog andere updates vrijgegeven. De ene keer een beveiligingsupdate, de andere keer een update die optimalisaties en verbeteringen brengt. DroidApp zet iedere week op een rijtje welke apparaten bijgewerkt zijn met een update. In dit artikel de updates van week 7.

Help ons! Heb je nou ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Nokia

OnePlus

OnePlus 11: optimalisatie-update met januari-patch

Samsung