Android Update Bulletin week 6: deze toestellen kregen updates

We zijn aangekomen in de zevende week van het jaar 2023. In de afgelopen week zijn een paar toestellen bijgewerkt met een update. Een overzicht hiervan delen we met je in het Android Update Bulletin van week 6.

Android updates in week 6

De zesde week van het jaar 2023 was niet bepaald druk met updates. Verschillende fabrikanten hebben de afgelopen tijd gebruikt voor het uitrollen van de update van januari. Nu moeten we wachten totdat fabrikanten starten met het verspreiden van beveiligingsupdate februari 2023, deze update werd afgelopen week vrijgegeven door Google. Daarnaast verscheen deze week ook Android 14, de eerste Developer Preview. Wat er allemaal nieuw is in Android 14, vind je in dit artikel. Nu is het tijd om op een rijtje te zetten welke Android-toestellen bijgewerkt zijn met een update.

Help ons! Heb je nou ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Nokia

Samsung