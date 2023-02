Android 14: alle nieuwe functies in eerste testversie

Gisteren werd Android 14 uitgebracht, de eerste testversie is een feit. Wat is er nieuw in deze versie van Android, welke verbeteringen kunnen we verwachten? Er is in ieder geval genoeg nieuws te melden over de nieuwe software-update.

Nieuwe functies in Android 14

Gisteren verscheen Android 14 Developer Preview 1 als testversie, waarmee Pixel-gebruikers aan de slag kunnen. Dankzij deze nieuwe versie weten we al goed welke nieuwe versies door Google toegevoegd zijn. Wat kun je vanaf nu gebruiken? We zetten het op een rijtje. We vermoeden dat dit artikel nog wel een vervolg krijgt, maar de eerste vernieuwingen en verbeteringen in Android 14 zijn een feit. Duidelijk is in ieder geval dat Android 14 ook weer een codenaam heeft gekregen. We zijn aangekomen bij de ‘U’ en gekozen is voor Android 14 UpsideDownCake. Deze naam zal echter niet breed gevoerd worden.

Accuduur

Android 14 moet efficiënter omgaan met de batterij. Er is onder andere gesleuteld aan de interne werking van Android. Hierbij zijn twee API’s aangepast, zowel de task manager als de services op de voorgrond. Deze moeten efficiënter werken bij achtergrondactiviteiten en bij het downloaden van grote bestanden. Ook andere zaken zijn geoptimaliseerd, zodat je dit terug moet gaan zien in het uithoudingsvermogen van je Android-apparaat.

Op het gebied van batterijbesparing heeft Google ook enkele zaken aangepakt. Bij het kiezen van batterijbesparing kan gekozen worden voor ‘basis’ en voor ‘extreme batterijbesparing’. De mogelijkheid om deze optie in te schakelen op basis van het gebruik van de telefoon, is uitgeschakeld in Android 14. Of dit terugkomt, is onbekend. Je kunt bij de voorinstellingen wel aangeven dat de batterijbesparing al in werking moet treden wanneer je nog 20 procent resterend accusap hebt. Ook zijn er nieuwe herinneringen beschikbaar die je een melding sturen als je batterij bijna leeg is.

Met de komst van Android 12 werd het accuverbruik-overzicht veranderd. Zo verdween (in ieder geval op de Pixel-toestellen) de weergave van de schermtijd. In plaats daarvan werd alleen het schermgebruik over 24 uur getoond. Android 14 laat gewoon weer de screen-on-time zien. Wanneer je je telefoon tot 100 procent hebt opgeladen, kun je het batterijgebruik van het scherm bekijken.

Foto via 9to5Google

Interface

Material You is in Android 14 verbeterd. Gebruikers krijgen een paar kleine aanpassingen. De basiskleuren die je kunt kiezen bij Achterrond & Stijl, tonen meer levendigheid in de basiskleuren, waarbij deze net wat anders lijken te zijn dan in eerdere versies van Android 13. In Developer Preview 1 is ook een verbetering te vinden voor toestellen met grote schermen, zoals foldables of tablets. De taakbalk die onderin beeld wordt getoond, bevat voortaan tekstnamen onder de icoontjes. Handig wanneer je een icoontje niet direct herkent.

Een andere verbetering heeft te maken met de gesture om een stap terug te gaan. Soms gebeurt het nog weleens dat een app onbedoeld wordt afgesloten. De nieuwe gesture moet ervoor zorgen dat voordat je helemaal terug gaat, eerst een preview te zien krijgt van het scherm dat erachter ligt. Hierdoor zie je of je nog een stap terug gaat, of dat je de app volledig verlaat.

Foto door 9to5Google

Beveiliging en privacy

Op het gebied van beveiliging en privacy zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd. Gebruikers krijgen een verbeterde beheeromgeving. In de interface zijn hiervoor enkele aanpassingen gedaan. Zo heeft het drop-down venster plaatsgemaakt voor losse koppen, zodat het beter zichtbaar en afleesbaar is.

Apps die de machtiging vragen voor het af laten gaan van een alarm, moeten vanaf Android 14 expliciet toestemming hiervoor vragen aan de gebruiker. Het gaat hierbij om apps die anders zijn dan een klok of kalender. Volgens Google moet dit zorgen voor een nauwkeurige alarmfunctionaliteit, waarbij ook de batterij verder niet nadelig beïnvloedt wordt.

Apps

Het hing al in de lucht, maar Android 14 laat je geen oude apps installeren. Applicaties die zijn gebouwd zijn voor Android 5.1 Lollipop en lager worden geblokkeerd wanneer deze geïnstalleerd worden op Android 14. Google geeft als reden dat malware zich vaak richt op oudere API-niveaus, omdat deze geen gebruik maken van de moderne beveiligings- en privacy-maatregelen. Wanneer je toestel van Android 13 naar Android 14 wordt bijgewerkt kun je een verouderde app gebruiken. Als je een nieuw toestel koopt met Android 14 of hoger, is het installeren van een verouderde app niet mogelijk.

Foto via XDA

Android 14 Developer Preview 1 bevat een functie waarmee apps op je Android-toestel officieel gekloond kunnen worden. Er zijn vele redenen te bedenken waarom je sommige apps dubbel op je telefoon wilt hebben, bijvoorbeeld om zakelijk en privé gescheiden te houden. Android 14 biedt in het app-scherm, de mogelijkheid aan om apps te klonen. Ook krijg je gelijk inzicht in apps die gekloond zijn. Fabrikanten (en mogelijk ontwikkelaars) en Google kunnen wel bepaalde apps uitsluiten van deze optie. Dit geldt in het geval van Google voor veel van haar eigen apps bijvoorbeeld.

Een andere verandering die we tegenkomen in Android 14 is de integratie van Health Connect in het systeem. Deze applicatie kan verschillende sport-apps waarmee je je activiteiten bijhoudt combineren. Zodat al deze gegevens bij elkaar verzameld staan. De applicatie werd eerder al uitgebracht voor Android. Alles hierover lees je terug in het artikel over Health Connect. De applicatie biedt onder andere ondersteuning voor Google Fit en Samsung Health.

Dual-sim en connectiviteit

Andere verbeteringen vinden we terug rondom de connectiviteit in Android 14. Allereerst de Fast Pair-functie. Deze is toegevoegd aan het menu met verbindingsvoorkeuren. Op deze manier kun je je smartphone snel koppelen met bijvoorbeeld een headset, of een ander apparaat dat Fast Pair ondersteunt. Op het gebied van dual-sim heeft Google ook verbeteringen doorgevoerd. Voorheen moesten gebruikers altijd handmatig schakelen tussen de keuze voor mobiele data en bellen. Android 14 laat je automatisch overschakelen naar de beste optie voor het gebruik van het mobiele internet of bellen. Als het ware kan de tweede simkaart ingesteld worden als soort van back-up, als deze betere verbindingen of diensten levert.

Toegankelijkheid

Op het gebied van toegankelijkheid heeft Google verschillende verbeteringen doorgevoerd. Gebruikers kunnen in Android 14 een nog groter lettertype instellen voor een betere leesbaarheid. Dit was al mogelijk met eerdere versies, maar nu kan voor nóg groter gekozen worden. Lettergroottes kunnen geschaald worden tot 200 procent. Door de toepassing van non-linear scaling kan het zijn dat een grote kop niet verder vergroot wordt, om het onleesbare tegen te gaan, maar dat teksten eronder wel vergroot kunnen worden voor de leesbaarheid. Tevens kent Android 14 een aantal tweaks met betrekking tot de taal. Waarbij er betere ondersteuning is voor talen zoals Frans en Duits, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Grammatical Inflection API. Voor ontwikkelaars zijn ook enkele verbeteringen doorgevoerd rondom taalcontroles per app.

Beschikbaarheid

Android 14 Developer Preview 1 is nu uitgebracht door het bedrijf. Er zullen in totaal twee ontwikkelaarsversies uitgebracht worden. De volgende verschijnt in maart. Android 14 zal vanaf april als bèta uitgebracht worden. We verwachten na de zomer de definitieve versie van Android 14.