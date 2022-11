Samsung wil Android-updates nog sneller uitrollen: komt Android 14 eerder?

Samsung gaat de samenwerking met Google intensiveren. De fabrikant laat weten dat het op die manier nog sneller updates wil uitrollen. Samsung is er nu al als de kippen bij met de update naar Android 13, waarbij ook goedkope toestellen niet vergeten worden.

Nog snellere updates bij Samsung?

Als het aan Samsung ligt, worden updates bij het merk in de toekomst nog sneller uitgerold. Hiervoor gaat het de samenwerkingen met Google verder versterken, zo laat het Koreaanse merk weten. In de laatste jaren heeft Samsung al enorm aan de weg getimmerd met updates. Niet alleen bij de high-end smartphones is Samsung de nummer één als het gaat over het updatebeleid, ook mid-end en goedkopere toestellen worden niet vergeten. In een Zuid-Koreaans persbericht laat het merk weten dat het actief luistert naar de feedback van gebruikers, en One UI sneller en met (nog) meer precisie zal updaten.

Onder andere de Galaxy S21 is al bijgewerkt met Android 13

Samsung heeft in de afgelopen tijd al een hoop toestellen geüpdatet naar Android 13. Zelfs goedkopere toestellen hebben de update al aangeboden gekregen. Tussen de uitrol van Android 13 voor de Pixel-toestellen door Google en de toestellen van Samsung zat ongeveer twee maanden. Android 14 zal echter nog sneller uitgerold moeten worden door Samsung, zo is het plan.

Eerder verscheen al een Europees updateoverzicht voor Android 13, waarin Samsung precies aangeeft wanneer welk toestel voorzien wordt van de nieuwste versie.sa

