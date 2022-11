​Samsung deelt Europees updateschema voor Android 13 en One UI 5

Samsung zal deze maand al starten met het updaten van heel veel smartphones naar Android 13. Dit wordt duidelijk uit het updateschema voor Europa voor Android 13 met One UI 5.

Android 13 en One UI 5 in Europa

Vorige week kregen we een lijst onder ogen met daarin de updateplannen bij Samsung. Het ging specifiek over de update naar Android 13 met de One UI 5 interface. Deze zal in de komende tijd uitgerold worden voor de verschillende toestellen van het merk. Die lijst ging echter over de uitrol van Android 13 in Zuid-Korea. Samsung heeft nu een officieel overzicht vrijgegeven met de updateplannen voor Duitsland.

Gezien het feit dat de updates in Duitsland ongeveer op hetzelfde moment verschijnen als in Nederland en België, krijgen we een goed beeld van wanneer welk toestel geüpdatet zal worden. Een paar weken geleden werd de high-end reeks van Samsung al bijgewerkt met de update. Zo kreeg de Galaxy S22-serie al de update naar Android 13 met One UI 5, waarbij we uitgebreid in gingen op alle nieuwe functies.

De nieuwe update brengt een reeks verbeteringen. Zo biedt de kleurenpalet functie, waarmee interfacekleuren aangepast worden op de ingestelde achtergrond, verder uitgebreid met meer kleuren. Tevens zijn er meer mogelijkheden op het gebied van widgets en kun je per app instellen in welke standaard taal deze geopend moet worden. Met het nieuwe beveiligingsscherm krijg je meer in inzicht in je privacy. De camera-app krijgt ook wat verbeteringen en geeft je bijvoorbeeld tips als je in de Pro-modus zit. Interessant is ook ons artikel vol camera-tips voor je Galaxy smartphone. Tot slot zijn er verschillende toegankelijkheidsopties toegevoegd.

Updateschema

Het updateschema van Duitsland vind je hieronder. Die van Nederland en België zal hier niet veel van afwijken. Duidelijk is dat november al een drukke maand wordt vol Android 13-updates. Dit overzicht is tevens compleet met toestellen, want in het vorige overzicht ontbraken er een aantal modellen zoals de Galaxy S21 FE. Het gaat in totaal om 56 modellen.

November 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

December 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A52

Galaxy A52s

Galaxy A51

Galaxy A32

Galaxy M53

Galaxy M52

Galaxy M33

Galaxy M32

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy XCover Pro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Januari 2023

Galaxy A23

Galaxy A22

Galaxy A13

Galaxy A12

Galaxy M23

Galaxy M22

Galaxy M13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Februari 2024

Galaxy A04s

Galaxy A03

Galaxy A03s

