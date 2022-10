Samsung deelt Android 13 updateschema voor 46 toestellen

Gisteren begon Samsung met het bijwerken van de Galaxy S22-serie naar Android 13. Meer toestellen zullen volgen, daarover geeft Samsung nu meer informatie.

Samsung over Android 13 update

Samsung zal verschillende smartphones bijwerken met de update naar Android 13, samen met One UI 5. Deze nieuwe update brengt een groot aantal verbeteringen met nog meer personalisatiemogelijkheden en opties. Bovendien is er meer gewerkt aan de privacy en beveiliging. We schreven gisteren al dat Samsung de update heeft uitgerold voor de drie smartphones uit de Galaxy S22-serie.

Samsung heeft voor 46 toestellen een overzicht vrijgegeven met wanneer welke toestellen de update krijgen. Officieel is de lijst bedoelt voor de toestellen in Zuid-Korea. Dat verklaart ook waarom er een reeks toestellen in staan die hier niet uit zijn gebracht. De periode waarin de update in Europa verschijnt, kan nog wel wat schuiven om die reden. De lijst die is gedeeld, hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Opvallend is dat we hier de Galaxy A52 niet terugzien in het lijstje. Maar mogelijk wordt die gecombineerd met de A52s, aangezien ook de A51 in december bijgewerkt zal worden. Tevens ontbreekt de Galaxy S21 FE in het lijstje, maar ook dit toestel krijgt de update.

Updateschema

Oktober 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

November 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

December 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Januari 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Februari 2023