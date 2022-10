Samsung SmartThings en Google Home gaan samenwerken: dit gaat er gebeuren

Twee veelgebruikte platformen voor smart home-apparaten gaan met elkaar samenwerken. Het gaat om Samsung SmartThings en Google Home. Het wordt mogelijk om je Samsung-producten via Google Home te bedienen.

SmartThings via Google Home

Het gebruik van verschillende smart home-apparaten kan er in je huishouden zomaar voor zorgen dat je verschillende applicaties hiervoor nodig hebt. Zeker als je producten hebt van verschillende merken. Samsung maakt nu bekend dat het voor het SmartThings-platform verregaand gaat samenwerken met Google, zij hebben op dit gebied Google Home.

In de komende maanden wordt het mogelijk om je slimme Samsung-producten te bedienen vanuit de Google Home-app. Wel is het daarvoor nodig dat het smart home-apparaat voorzien is van compatibiliteit met Matter. Deze techniek zorgt ervoor dat slimme apparaten beter met elkaar samenwerken. Wanneer dit het geval is, kun je hem bedienen vanuit zowel SmartThings als Google Home.

De nieuwe functionaliteit komt in de komende maanden beschikbaar bij Samsung-apparaten. Welke apparaten wel en niet de ondersteuning voor Matter krijgen is niet bekend.