Google Foto’s en Google Home komen naar smartwatches met Wear OS

Smartwatches welke voorzien zijn van Google’s Wear OS, worden binnenkort uitgebreid met een paar handige verbeteringen. Het gaat om de mogelijkheden van Google Foto’s en Google Home. Het instellen van een eigen wijzerplaat wordt hiermee ook kinderspel.

Google Foto’s en Home naar Wear OS

Google is van plan om twee van haar applicaties uit te brengen voor Wear OS. Specifiek gaat het om Google Foto’s en Google Home. Allereerst Google Foto’s. Het zal mogelijk worden om de wijzerplaat van je smartwatch aan te passen met een foto naar eigen keuze. Hier overheen kun je verschillende klokstijlen kiezen. Zoals het er nu naar uitziet zal het niet mogelijk worden om de app zelf op je smartwatch te gebruiken. Je fotogalerij doorbladeren op je smartwatch zal niet mogelijk worden, zo lijkt het.

Google Home

Google Home zal ook naar de smartwatch komen. Een handige toevoeging, want zaken als je verlichting of andere slimme apparaten kun je vanaf dat moment regelen vanaf je smartwatch. Dit werkt zoals gezegd voor je verlichting, waarbij je ook de helderheid kunt dimmen. Een andere optie die je hebt is om de temperatuur van de thermostaat te veranderen.

Persoonlijk veiligheid

Een derde toepassing die Google aan zal kondigen voor Wear OS is ‘Persoonlijke veiligheid’. Het is een optie die we kennen van de Pixel-toestellen. Je kunt op deze manier gezondheidsgegevens delen met hulpverleners en ook kunnen ook anderen snel gewaarschuwd worden. De functionaliteit zal dus ook naar Wear OS komen, zo wordt duidelijk uit de screenshots.

Google kondigt de nieuwe functies vermoedelijk vandaag aan. De kans lijkt aanwezig dat de app van Google Foto’s en Google Home ook naar de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 4 komen.