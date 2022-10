Google Home app compleet in het nieuw: zo ziet het eruit

Google heeft een nieuwe versie uitgebracht van de Google Home app. De applicatie heeft een heel nieuw jasje gekregen en dit moet het bedienen makkelijker maken. Wat is er nieuw en wat gaat er veranderen?

Google Home app in het nieuw

Het gebruik van slimme apparaten in huis is steeds normaler geworden en veel mensen hebben al iets in huis om op die manier iets te regelen. Slimme verlichting, een thermostaat die je met de app kunt bedienen of een robotstofzuiger, zoals deze handige Eufy RoboVac X8 Hybrid. Om de slimme apparaten en dingen in het huis te kunnen bedienen, zijn er verschillende apps om dit te regelen, waaronder de Google Home app. De applicatie is vanaf nu in een nieuw jasje gestoken. Dit na tien jaar nadat Google begon met het bouwen van de app.

De nieuwe versie van de app duikt al op op internet, maar het wordt afgeraden deze al te gebruiken. Hij is immers nog niet compleet voorzien van alle mogelijkheden en ook is deze instabiel en crasht deze regelmatig. Het is nu nog een app die bedoelt is voor intern gebruik en zal pas op een later moment uitgebracht worden in de Google Play Store, wel heeft Google de nieuwe app al officieel aangekondigd.

De smart home-standaardtechnologie Matter is ook aanwezig in de app. Hiermee wordt gezorgd dat (slimme) apparaten in het netwerk op een optimale manier met elkaar samenwerken. De nieuwe Google Home app is een hele verbetering. Er is voor verbonden audio-apparaten een aparte mini-mediaspeler aanwezig. Verder is de interface vernieuwd voor slimme camera’s, bijvoorbeeld die van Nest.

Een nieuwe verbetering zien we terug in verschillende opties. Fast Pair for Matter zorgt ervoor dat je razendsnel en direct slimme producten kunt koppelen. Spaces geeft je toegang tot apparaten in bepaalde groepen, zoals je verlichting, je thermostaat, netwerkapparatuur, camera’s en dergelijke. Google laat weten dat het volgend jaar verbeteringen uitrolt voor de Spaces, waarbij je zelf ook groepen aan kunt maken en aan die groepen producten kunt toevoegen. Volgend jaar zal ook de Nest-app overbodig worden doordat de producten van Nest dieper geïntegreerd zullen worden in de Google Home app. Verder worden routines verbeterd met een eigen menu-optie in de navigatiebalk en wordt het gebruik ervan verfijnd.

Wanneer Google precies de nieuwe Google Home app uitbrengt is niet helemaal duidelijk.