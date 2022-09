Google Maps voegt 4 nieuwe Live View functies toe; met nieuwe zoekbalk

In de komende tijd gaan we vier nieuwe functies zien in Google Maps. De functies zijn door Google officieel aangekondigd, en sommigen zijn echt heel tof. We zetten ze op een rijtje.

Google Maps krijgt nieuwe functies

Nieuwe functies zijn aangekondigd voor Google Maps. De dienst komt met welkome verbeteringen voor verschillende onderdelen in de kaarten-app. Hetgeen dat het meest in het oog springt is de nieuwe zoekbalk. Deze krijgt namelijk een camera-icoontje. Hiermee wordt direct Live View geopend. Nabijgelegen oriëntatiepunten worden hiermee getoond op het scherm, samen met de straatnaam die op de grond geprojecteerd wordt.

In het scherm aan de onderzijde van het scherm kun je direct zoeken naar plaatsen in de buurt. Bijvoorbeeld met de optie ‘binnen een afstand van vijf minuten lopen’. Je krijgt vervolgens een carousel met handige plaatsen zoals winkels, geldautomaten, restaurants, supermarkten en bijvoorbeeld haltes voor het openbaar vervoer. Met de bekende pijlen word je vervolgens naar je bestemming geleid, dit alles via Live View. Tevens worden zaken als de beoordelingen en openingstijden getoond. In de komende maanden komt de functie ‘Zoeken met Live View’ uitgerold naar zes steden, te weten Parijs, Londen, New York, San Francisco, Los Angeles en Tokio.

Neighborhood Vibe

Een andere functionaliteit die door Google Maps uitgerold wordt is de ‘Neighborhood Vibe’ functie. Populaire plekken worden hiermee gemarkeerd met foto’s en video’s, en tonen plekken die dus geliefd zijn bij anderen. Met grote ronde pinnen worden deze locaties aangeduid. Wanneer je erop tikt kunnen ze vergroot worden en kun je er horizontaal doorheen scrollen. Hiervoor gebruikt Google het AI algoritme en de kennis van Google Maps gebruikers die elk hun eigen bijdrage hebben geleverd.

Fotorealistische weergave

Immersive View, waarbij je op een toffe manier kennis kunt maken met verschillende plekken in de wereld, wordt ook uitgebracht. De 3D beelden van bijvoorbeeld de Big Ben en vele andere populaire highlights wordt uitgerold naar nog eens 250 oriëntatiepunten. Hier zitten plekken van over de hele wereld tussen.

Een andere verbetering die je kunt verwachten in Google Maps is de fotorealistische weergave. Hiermee kun je de tijden en datum aanpassen van hoe een plek er op dat moment uitziet. Een hele gave feature die als eerst uitgerold zal worden in Londen, New York, Los Angeles, San Francisco en Tokio. Dit zal in de komende maanden gaan gebeuren. Of de functie naar meer (Europese) steden zal komen, is nu niet bekend.