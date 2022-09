Google Maps krijgt verbeterde kaarten: eerst Amsterdam en Brussel

Google is stilletjes begonnen met het verbeteren van de kaarten in steden. We zien verbeteringen in de kaartweergave, met nettere weergaven en ook voorzien van enkele features. Als eerst is Amsterdam aan de beurt.



Verbeterde steden in Google Maps

Google Maps is een ontzettend handige tool, en deze tool wordt nu nog beter gemaakt door Google. Verschillende Europese steden zijn nu bijgewerkt met verbeteringen in de kaartweergave, zo blijkt uit een inventarisatie van DroidApp. We hebben ontdekt dat voor één Nederlandse stad de verbeteringen ook uitgerold zijn. Dit is het geval voor Amsterdam. In verschillende andere Europese landen zijn deze verbeteringen ook uitgerold, zoals in Duitsland, maar ook in onder andere Frankrijk, Spanje, Zweden en Denemarken, zo ontdekken we.

Het nieuwe kaartmateriaal zorgt ervoor dat de weergave veel beter is. Zo zijn wegen niet meer slordig recht, maar meer realistischer getekend. Dit uit zich bijvoorbeeld in een trottoir, welke niet 90 graden ingetekend hoeft te worden, maar dus realistischer doorloopt. Tevens zijn belangrijke details zoals wegscheidingen ingetekend. Een voetpad of een zebraplaats wordt ook getoond in de nieuwe kaartweergave. Verkeerslichten worden al langer getoond. Bij parken kunnen ook trappen getoond worden.

De verwachting is dat na Amsterdam meerdere Nederlandse steden volgen. We zien de functionaliteit ook al bij Brussel en ook in België en andere Europese landen zullen meer steden volgen.