Google Maps begint met uitrol milieuvriendelijke routes in Nederland

Google Maps is begonnen met het uitrollen van een nieuwe functie. De milieuvriendelijke routes die je kunt plannen, komen vanaf nu beschikbaar voor gebruikers in Nederland.

Milieuvriendelijke routes

Google Maps krijgt dan eindelijk de langverwachte functie toegevoegd aan de app. De eco-vriendelijke routes werden maanden geleden al voorgesteld aan het publiek, maar beschikbaar kwamen ze maar niet, althans, niet in ons land. Nu is door Google de eerste stap gezet, waarbij duidelijk wordt dat de functie echt uitgerold gaat worden. Nederland behoort tot èèn van de veertig landen waar de optie beschikbaar komt.

De routes zijn volgens Google gericht op een lager brandstofverbruik. Handig is natuurlijk al ons overzicht met goedkoop tanken apps, maar met deze optie wordt nog een mogelijkheid geboden om brandstof te besparen. Door te kiezen voor een milieuvriendelijke route kan volgens Google bespaard worden op de brandstof, en ook de Co2 uitstoot verminderd worden. Je ziet bij het plannen van je reis de brandstofbesparing en de reistijd. De milieuvriendelijke routes in Google Maps zijn te herkennen aan het blaadje dat bij de route wordt getoond. Er wordt nog steeds rekening gehouden met de actuele verkeerssituatie en drukte.

Een andere verbetering die Google Maps uitrolt is de mogelijkheid om te selecteren wat voor auto je rijdt. Een auto op benzine, diesel, hybride of een elektrische auto. Dit kun je aangeven in de instellingen, waarmee de routes nog beter voorgesteld kunnen worden. De verschillende motoren zijn elk op hun eigen manieren zuiniger, waarmee dan rekening gehouden wordt in bepaalde keuzes. Onderstaande video laat de nieuwe functie zien.

Voor nu is het enkel nog wachten op de update die Google definitief uitrolt in de app. Deze zal niet lang meer op zich laten wachten, maar hier kan eventjes tussen zitten weten we uit ervaring. De milieuvriendelijke routes in Google Maps komen beschikbaar voor Android, Apple iOS, Android Auto en Apple CarPlay.