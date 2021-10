Google komt met duurzame opties in Zoeken en Google Maps

Verschillende diensten van Google worden uitgebreid met verbeteringen. Onder andere de CO20-uitstoot van je vlucht is te zien, en verder komen er milieuvriendelijke routes in Google Maps.

Google met duurzame opties

Zoek je naar vliegtickets met Google, dan krijg je vanaf nu een nieuwe optie te zien. Je ziet namelijk bij iedere vlucht de CO2-uitstoot staan. Hiermee moet het mogelijk gemaakt worden om een duurzame reiskeuze te maken. Bij het overzicht met vliegtickets, kun je tevens ook sorteren op CO2-uitstoot.

Het gaat om schattingen van de CO2-uitstoot, waarbij het algoritmische model uit 2019 gebruikt wordt, van het Europees Milieuagentschap. Sommige vluchten kunnen een lagere uitstoot hebben. Er wordt rekening gehouden met de route, het type vliegtuig en de klasse. Google geeft uitgebreidere informatie op deze pagina.

Google brengt ook informatie over de inspanningen die bijvoorbeeld hotels doen rondom duurzaamheid. Hierbij gaat het om onder meer afvalvermindering of waterbesparing. Hierbij wordt ook gekeken of een hotel een EarthCheck of een Green Key-certificaat heeft. Google zal bij ‘Shopping’ milieuvriendelijkere apparaten eerst tonen, bijvoorbeeld bij wasmachines.

Google Maps

Binnenkort moet het ook mogelijk worden om eco-vriendelijke routes te plannen in Google Maps. Deze feature werd al in maart aangekondigd en wordt nu getest in de Verenigde Staten. Vanaf volgend jaar moet de functie beschikbaar zijn in Europa.

Volgens Google kan met het kiezen voor een milieuvriendelijke route, een miljoen ton aan CO2-uitstoot per jaar bespaard worden. Tevens heeft het voor de automobilist als voordeel dat het brandstofverbruik verminderd. De brandstofefficiënte routes zullen niet altijd de meest snelle route zijn, zo meldt Google.