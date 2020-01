WNF Plastic Afvallen app: help met de challenge voor milieuvriendelijker leven

Het Wereld Natuur Fond heeft een nieuwe applicatie uitgebracht waarmee je je steentje kunt bijdragen aan een vriendelijker milieu. Met de Plastic Afvallen app kun je leren om af te stappen van plastic in het dagelijks leven.

Plastic Afvallen

Is je eigen goede voornemen al gesneuveld, meer bewegen en afvallen? Met de nieuwe Plastic Afvallen app kun je alsnog een goed voornemen starten; het verminderen van het gebruik van plastic. Het is een 30 dagen challenge waar je zonder al teveel moeite zo aan mee kunt doen.

Bij het opstarten van de applicatie krijg je gelijk een chatvenster te zien van je coach Mark, die helpt je de challenge door. Het doel is om je PAI omlaag te brengen, ofwel de Plastic Afhankelijkheids Index, wat het plastic verbruik per jaar aangeeft. In de virtuele chat word je stap voor stap uitgelegd wat er gedaan wordt en wat de verwachting is. De gemiddelde Nederlander gebruikt jaarlijks voor 84 kilo aan plastic. En alle kleine beetjes helpen.

Er zijn diverse ‘opdrachten’ waarmee je het plasticgebruik kunt verminderen. Deze helpen je ook gelijk inzien wat je eigen levensstijl met plastic is. Naast tips krijg je ook alternatieven te zien die je helpen met het doel te behalen. Volgens het WNF leer je andere gewoontes aan. Voor iedere challenge krijg je wel een verhaaltje te lezen en kun je daarna verder met het meedoen. In de Plastic Afvallen app zie je direct wat je eigen PAI cijfer is, en hoeveel je dus al van plastic bent afgevallen. Je kunt ook anderen uitnodigen om mee te doen aan de challenge. Ook belooft het WWF een aantal beloningen.

De Plastic Afvallers app van het Wereld Natuur Fonds kan gratis gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.