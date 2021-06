Klima: minimaliseer je CO2-voetafdruk met deze prachtige app

Er zijn verschillende manieren om wat voor het klimaat te doen, met de app Klima is dat niet heel veel anders. Deze mooi vormgegeven applicatie helpt je bij het verkleinen van je CO2-voetafdruk.

Klima app

Met de Klima app kan je je eigen CO2-voetafdruk verkleinen door maandelijks een klein bedrag te storten op basis van wat je gemiddelde uitstoot zou zijn. Om tot dit bedrag te komen stelt de Klima app je initieel een aantal vragen over waar je woont, of je vliegtuigreizen maakt en wat je eet gewoonten zijn. Al deze factoren bij elkaar tonen je gemiddelde CO2-uitstoot voor een jaar.

Nadat je de vragen hebt beantwoord kan je kiezen hoe je je eigen uitstoot wilt compenseren. Er zijn een drietal hoofd projecten te kiezen; het planten van bomen, opwekken van elektriciteit via zonnepanelen en betere fornuizen die vervuilende dienen te vervangen. Je kiest één of meerdere van de projecten en daarmee begint het compenseren. Voor elk van de projecten heeft Klima documentatie beschikbaar en legt het verantwoording af.

In de applicatie kan je vervolgens zien wat je donatie teweeg heeft gebracht en belangrijker nog hoeveel kilo CO2 je al gecompenseerd hebt. Ook kan je later nog je keuzes veranderen en geeft de applicatie je tips waarmee je je eigen uitstoot nog verder kunt verminderen. Lukt het om je eigen uitstoot te verminderen dan is je maandelijkse donatie ook lager aan het project.