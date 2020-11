Europees Parlement: meer focus op repareren, meer verplichtingen voor fabrikanten

Door het Europees Parlement is een motie aangenomen om elektronische apparaten makkelijker te repareren en daarmee ook langer in leven te kunnen houden. Mogelijk gaan er ook dingen veranderen rondom beveiligingsupdates.

Meer en makkelijker repareren

Het Europees Parlement wil aan de slag met een langere levensduur voor elektronische apparaten. Hiervoor heeft het een resolutie aangenomen, waarover vervolgens de Europese Commissie nog akkoord mee moet gaan.

Politici willen dat fabrikanten meer duidelijkheid verschaffen over de levensduur van een apparaat. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om smartphones, maar ook om laptops, e-readers en dergelijke producten. Tijdens de volledige geschatte levensduur zouden fabrikanten ook beveiligingsupdates uit moeten rollen.

Een belangrijk punt in de resolutie is dat producten makkelijker te repareren zijn. Onafhankelijke reparateurs zouden altijd toegang moeten hebben tot informatie en onderdelen die hiervoor nodig zijn. Tevens zou een plan zijn om garantieperiodes langer te laten duren dan ze nu zijn. Verder willen de parlementariërs dat er meer ingezet wordt op duurzaamheid, het hergebruiken van apparaten en het stimuleren van de aanschaf van tweedehands elektronica.

Zoals gezegd moet de Europese Commissie nog akkoord gaan met de voorstellen. Echter zet het zelf ook al langere tijd in op het repareren van producten, zo schrijft Tweakers. Het is nu afwachten hoe het in de praktijk uit gaat pakken.