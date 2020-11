Huawei zet met Mate 40 Pro in op duurzaamheid: hoe zit dat?

Huawei heeft meer informatie gegeven over hoe het rekening houdt met het milieu. De fabrikant laat zien dat de Huawei Mate 40 Pro is de meest duurzame telefoon van de fabrikant. Waar houdt de fabrikant allemaal rekening mee?

Huawei Mate 40 Pro meest duurzaam

In onze Huawei Mate 40 Pro review waren we al erg enthousiast over de nieuwe high-end smartphone van de fabrikant. Het toestel zit bomvol krachtige hardware, heeft een geweldige camera en goede accuduur. Toch is er nog een ander belangrijk aspect te melden over de Huawei Mate 40 Pro. Volgens de Chinese fabrikant is dit toestel de meest duurzame telefoon ooit van de fabrikant.

In totaal is er een vermindering van 28 procent in het plastic verpakkingsmateriaal. Daarnaast is de papieren documentatie met 90 procent verminderd. Slechts 3,8 procent van de verpakking van de Huawei Mate 40 Pro bestaat uit plastic. In onderstaande infographic gaat Huawei hier dieper op in, en laat het zien waar het winst in duurzaamheid heeft gehaald.

Zo is te zien dat de Quick Start Guide voortaan 44 pagina’s telt, in plaats van 340 bladzijden. Er wordt verder gebruik gemaakt van 100 procent afbreekbare Soja inkt en ook is Huawei gestopt met het gebruik van krimpfolie. Per 10 miljoen stukt zorgt dit alles voor 18.000 kg minder plastic en 12.080 ton minder Co2 uitstoot. Dankzij de Huawei inruilservice hebben sinds 2015 tot nu toe 500.000 gebruikte telefoons een nieuwe eigenaar gevonden. Ook dit draagt weer bij aan een duurzamere toekomst.

Huawei stopt echter niet bij de Mate 40 Pro. Het merk wil ook dit jaar 3000 ton elektronisch afval recyclen. Verder wil het merk de Co2-uitstoot verminderen, de energie-efficiëntie verhogen en doelen stellen om de Co2-uitstoot verder te verminderen.