Huawei Freebuds Pro review: slim en draagbaar luisterplezier

Huawei heeft een nieuw setje headphones waarmee je onderweg zonder kabeltjes van je muziek kunt genieten. Wij hebben de Huawei FreeBuds Pro aan een test onderworpen en hoe zijn deze in-ears bevallen, je leest het in deze review.

Huawei FreeBuds Pro review

Je hebt in-ear headphones in vele soorten en maten, soms met interessante features en soms zijn het maar gewoon headphones. Huawei maakt al een tijdje “FreeBuds”, draadloze oortelefoons die niet over het oor vallen maar in de gehoorgang worden gestoken. Deze FreeBuds Pro vallen in de categorie met interessante features.

Het verkooppakket

Het verkooppakket van de Huawei FreeBuds Pro bestaat uit wat documentatie, de FreeBuds zelf worden in een matte case geleverd. Deze case zorgt ervoor dat je de in-ears netjes kunt opbergen en tegelijkertijd zorgt de case voor het opladen van de kleine batterijtjes die in de in-ears zitten. Verder is er ook een USB-C laadkabeltje meegeleverd.

Ontwerp en draagcomfort

De in-ears zijn vrij fors, dat komt deels door alle hardware die Huawei in de FreeBuds Pro heeft verwerkt. Zeker als je ze vergelijkt met bekabelde in-ears. In het langwerpige deel van de oortjes is ook de bediening te vinden. Hoewel de oortjes niet slank ogen zitten ze wel prettig in de gehoorgang en vallen ze niet zomaar uit.

De siliconen oordopjes zijn niet rond maar meer ovaal waardoor deze prettiger in het oor blijven zitten. Standaard levert Huawei drie verschillende formaten mee zodat er altijd wel eentje bij is die prettig blijft zitten. Met de Huawei AI Life App kan je een handige test uitvoeren die controleert of je wel de juiste oordopjes gebruikt.

Bediening

De bediening is even wennen maar wel intuïtief door bijvoorbeeld lang de zijkanten in te drukken activeer je de Noise-cancelling of awareness mode. Bij die laatste hoor je juist het omgevingsgeluid zonder dat je daarvoor je muziek hoeft te onderbreken. Door te vegen kan je het volume regelen en ook met knijpbewegingen kan je acties uitvoeren.

Zo is één keer knijpen en afspelen of pauzeren van muziek, mocht je een telefoontje krijgen dan kan je met één keer knijpen ook opnemen. Met twee keer knijpen ga je naar de volgende track en met drie keer knijpen ga je een muzieknummer terug. Je kunt dus heel veel acties uitvoeren zonder dat je daarbij je telefoon nodig hebt. Wel is het even wennen aan al die verschillende acties.

Met de Huawei AI Life app heb je snel inzichtelijk in het batterij niveau van de individuele oortjes en ook wat de batterijlading van de case is. Oortje kwijtgeraakt? Met dezelfde app vind je ze zo weer terug. Mits je nog een beetje in de buurt bent natuurlijk.

Geluidskwaliteit

Wat opvalt is dat de noise-cancelling goed zijn werk doet bij deze oortjes. Ze sluiten het omgevingsgeluid goed uit en met de app kan je zelfs nog aanpassingen aan de noise-cancelling aanbrengen. Ook in het OV hebben we geen last van omgevingsgeluid en kan je helemaal opgaan in de muziek.

Qua bass-weergave zijn de FreeBuds Pro zeer goed met volle tonen en ook in het midden en hoog klinkt het goed maar niet altijd zuiver. Het valt op dat bij wat stillere stukken in muziek de noise-cancelling aanwezig is. Of de noise-cancelling nu in de weg zit is lastig te zeggen, want ook als deze uitstaat missen we soms wat details in bijvoorbeeld Michael Jackson’s Thriller. Dat maakt dat deze in-ears minder goed geschikt zijn voor wie hoge kwaliteit audio met rijke details verwacht.

Accuduur

Met de app van Huawei zie je veel beter of je oortjes al leeg zijn, dat is zonder de app wat lastig te zeggen. Gemiddeld doe je op één lading 5 uur met noise-cancelling aan, daarna moet je de oortjes wel weer in de case steken om op te laden. Met een minuutje of tien kan je dan weer ongeveer anderhalf uur luisteren. De case heeft ook geen grote batterij, met een capaciteit van 580 mAh kan het de in-ears ongeveer 5 keer van een volle batterij voorzien.

Beoordeling

Huawei laat zich op het gebied van noise-cancelling hoofdtelefoons goed zien met een prima setje in-ears. De FreeBuds Pro zijn prima in staat om je onderweg van muziek te voorzien met een prettige bediening. Wel is het even wennen aan de bediening, gebruik je de Huawei AI Life app erbij dan heb je alles bij de hand om alles uit de FreeBuds te halen wat erin zit. Qua geluidskwaliteit zit het wel goed al kunnen de details en stiltes beter bij deze in-ears.

Je kunt de Huawei FreeBuds Pro kopen bij; Huawei zelf, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Amazon. Tip; met Black Friday dat inmiddels is begonnen, zijn ze extra afgeprijsd.