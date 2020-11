Huawei Mate 40 Pro review: gelikt toestel met waanzinnige hardware

Huawei heeft een lange geschiedenis op haar naam staan. Denk aan de succesvolle P-serie en natuurlijk de Mate-reeks. Nu is het tijd voor de Huawei Mate 40 Pro, een waanzinnig mooi toestel met alles erop wat je nodig hebt. Hoe perfect is het toestel? Dat lees je terug in de Huawei Mate 40 Pro review.

Huawei Mate 40 Pro review

We gaven het al aan in de inleiding van de test; Huawei heeft al langere tijd ervaring met de mooie, krachtige smartphones. Echter is er in de afgelopen tijd veel gebeurd. Het bekende verhaal over de sancties vanuit de Verenigde Staten is een flinke messteek voor de Chinese fabrikant. Door de handelsbeperkingen kan er nauwelijks zaken gedaan worden met Huawei, wat resulteert in het feit dat smartphones nu zonder Google-diensten verschijnen. Dat beschreven we al in de Huawei P40 Pro review, maar zien we nu ook terug bij de Mate 40 Pro. Huawei heeft er echter wel alles aan gedaan om deze pijn te verzachten, en zet op volle kracht in op Huawei Mobile Services, met de eigen AppGallery.

Is het voldoende, en heb je aan de Mate 40 Pro nu wel echt een geweldige smartphone? Onze ervaring delen we in deze Huawei Mate 40 Pro review.

Verkooppakket

In de zwartgekleurde verpakking vinden we de Mate 40 Pro, samen met de nodige accessoires. Dit betekent een flinke adapter, een kabel die aan beide kanten een USB-C aansluiting heeft, een headset, wat papierwerk en een siliconen case. Natuurlijk kan ook de simnaald voor het openen van het simkaartslot niet ontbreken in de doos. Op het scherm zat vanuit de doos alvast een screenprotector ter bescherming van het beeldscherm.

Nog even terugkomend op de datakabel. Die is dus aan beide kanten voorzien van een USB-C aansluiting. Dit kan vervelend zijn als je de kabel ook gebruikt om hem in de auto te koppelen of aan wilt sluiten op de computer. Lang niet alle computers en zeker lang niet alle auto’s hebben een USB-C aansluiting aan boord.

Design

Huawei heeft weer veel aandacht geschonken aan het ontwerp en design van de smartphone. De schermranden lopen ver door, verder door dan we gewend zijn bij een smartphone, maar dit levert totaal geen problemen op in het dagelijks gebruik. Het is een flink toestel met een 6,76 inch OLED-display met een resolutie van 2772 x 1344 pixels en 90Hz verversingssnelheid. Hierdoor lopen beelden nog vloeiender, wat je merkt tijdens gamen en het scrollen door bijvoorbeeld je Instagram. Dit is met 90Hz minder snel dan verschillende concurrenten met 120Hz, maar grote verschillen zie ik niet.

De helderheid van het scherm is dik in orde; kan laag genoeg in donkere omgevingen, kan fel genoeg op zonnige dagen. In het scherm bevindt zich de vingerafdrukscanner die erg goed zijn werk doet. Desgewenst kan de telefoon ook ontgrendeld worden middels 3D gezichtsherkenning, dat niet alleen overdag maar ook in donkere omstandigheden verrassend goed werkt.

Wat verder weg aan de rechterrand is de volumetoets en de power-button te vinden. Ondanks dat deze wat dieper weg liggen voor het zicht, merk je hier in de praktijk niets van en heb je de toetsen snel gevonden. Aan de onderkant is de speaker geplaatst, samen met de USB-C poort en het slot voor de simkaart. Eventueel kun je er ook voor kiezen het geheugen uit te breiden middels een NM-card van Huawei zelf. Dit kan tot maximaal 256GB. Deze ruimte gaat dan wel ten koste van een tweede simkaart.

Achterop zien we een grote cirkel waarin de camera’s geplaatst zijn. Hier zullen we verderop in de Huawei Mate 40 Pro review op terug komen. De achterzijde heeft een wat matte afwerking, ligt erg prettig in de hand en je hebt echt het gevoel van een premium-smartphone. De afwerking is zoals we van Huawei gewend zijn; dik in orde.

Interface

Huawei levert al sinds tijden haar smartphones met de eigen EMUI-skin. Bij de Huawei Mate 40 Pro vinden we Android 10 terug, samen met EMUI 11. In vergelijking met eerdere versies, biedt deze verschillende nieuwe functies die we verzameld hebben in het aparte artikel. Met het Always On Display, het scherm dat je te zien krijgt als je de smartphone niet gebruikt, heb je nu veel meer mogelijkheden. Je kunt kiezen uit tal van illustraties en klokken zodat er altijd eentje tussenzit die het beste bij je past.

Je kunt kiezen uit de bekende navigatiebalk voor de bediening, of uit gestures. Daarnaast heb je gewoon de bekende opties tot je beschikking die je gewend bent. Je kunt de rastergrootte van het startscherm of het menu aanpassen en je kunt uiteraard de widgets plaatsen. Notificaties krijg je via de notificatiebalk te zien en daar heb je ook toegang tot de snelle instellingen.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

De Huawei Mate 40 Pro is een echte high-end smartphone. Ook dit toestel komt dan ook met alles aan boord wat je nodig hebt op het gebied van communicatie. Natuurlijk is er 5G-ondersteuning, WiFi 2.4 en 5 GHz, Bluetooth, NFC, GPS en ga zo maar door. De belkwaliteit van het toestel is zonder twijfelen uitstekend en ook met het ontvangst hebben we geen problemen ondervonden.

Voor bellen en sms’en is de Mate uitgerust met de bekende Huawei-apps hiervoor. Mailen doe je via de E-mail app. De Gmail applicatie is niet op het toestel te vinden. De bel- en sms-app werken vanzelfsprekend en zijn prettig in gebruik. Dat geldt niet direct voor de internetbrowser op de Mate 40 Pro.

Door de handelsbeperkingen is er geen ondersteuning voor Google Play Services en dus ook geen Chrome-browser. Standaard vind je de Huawei Browser op het toestel. Persoonlijk ben ik fervent Chrome-gebruiker en vind de synchronisatie van gegevens direct een gemis. Toch heeft de Huawei Browser veel in te stellen en is het een kwestie van wennen. De browser doet wel snel zijn werk en doet wat je vraagt. Op het startscherm heb je toegang tot het belangrijkste nieuws.

Multimedia

De Mate-serie brengt niet alleen een hoop features naar de smartphone, ook multimedia is een belangrijk onderdeel bij deze reeks. Dit zien we dan ook terug bij de Huawei Mate 40 Pro. Voor de muziekliefhebber is het toestel standaard uitgerust met een muziekspeler en de app van Deezer. Spotify is niet uit de Huawei AppGallery te halen, maar wel via Petal Search, waar we later op terug zullen komen.

Het luisteren van muziek kan via een USB-headset of via natuurlijk een Bluetooth hoofdtelefoon. Niet vergeten mag worden dat de Mate 40 Pro ook beschikt over een set krachtige, warme stereo-speakers. De geluidskwaliteit is zeer goed te noemen. Had elke smartphone maar zulke fijne speakers. Hier is echt niets op aan te merken.

Ook het scherm van de Huawei Mate 40 Pro stelt absoluut niet teleur. De prestaties hiervan zijn zoals je van een high-end smartphone mag verwachten. Een kleurrijke beleving, scherpe beelden, rijke details en een goede kijkhoek.

Camera

Huawei heeft een naam hoog te houden als het gaat om de fotokwaliteit die uit de camera’s van high-end Huawei-toestellen komt rollen. In samenwerking met Leica zitten er drie lenzen aan de achterkant van de smartphone. Dit betreft een 50 megapixel hoofdcamera, 20 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telefotolens. Met de camera kan 5x optisch gezoomd worden en 10x hybrid zoom gebruikt worden. Daarnaast zijn er tal van technologieën aanwezig die zorgen voor de beste foto; zoals AI, fase-contrast autofocus en optische beeldstabilisatie.

De bediening van de camera-app werkt zoals je mag verwachten. Duidelijk, gebruiksvriendelijk en vol mogelijkheden. De AI-modus kun je overigens handmatig inschakelen als je dit wilt. Naast een cameraraster kun je ook nog een horizontale waterpas gebruiken en daarnaast vind je nog verschillende andere instellingen terug in de app.

Uiteindelijk is het belangrijkste; de camerakwaliteit. En dat is een ijzersterk pluspunt van de Mate 40 Pro. Onder eigenlijk alle omstandigheden weet de Mate een perfect plaatje af te leveren. Als eerst overdag; een goede balans in het contrast met donkere en lichte kleuren en een detailrijke wolkenlucht. De beelden zijn scherp en zijn zeer realistisch qua kleuren. Met 5x inzoomen levert dit nog erg scherpe plaatjes op. De 10x hybrid zoom levert ook nog prima foto’s af, zo hebben we ervaren.

Onder de indruk zijn we van de prestaties zijn we in de donkere uren. Zoals we van Huawei gewend zijn ligt ook hier weer de kracht van de Huawei’s. Foto’s zijn zelfs onder deze omstandigheden zijn de foto’s van de Mate 40 Pro erg detailrijk en scherp. Ander voordeel; de groothoeklens is in deze omstandigheden doorgaans niet heel bruikbaar, bij deze smartphone is dat anders. Door het diafragma van slechts f/1.8 kun je ook met de groothoeklens van de Mate 40 Pro mooie foto’s schieten in het donker.

Wil je alle foto’s zien die we met de Mate 40 Pro hebben gemaakt, bezoek dan hier het online fotoalbum met foto’s gemaakt onder verschillende omstandigheden.

Video

De videocamera van de Huawei geeft je verschillende opties. Hieronder valt ook de mogelijkheid tot het filmen in 4K in 60fps. Wel valt bij het filmen in deze resolutie de mogelijkheid weg om bepaalde opties te gebruiken. Je kunt natuurlijk ook in Full-HD filmen met deze framesnelheid. Onderstaande video hebben we met de Mate 40 Pro gemaakt in Full-HD met 60fps.



Prestaties en accuduur

Aan boord van de Huawei Mate 40 Pro heeft de fabrikant de Kirin 9000 chipset geplaatst, samen met 8 gigabyte aan werkgeheugen. Taken voert de smartphone zonder problemen uit, op volle snelheid. We hebben tijdens de weken dat we het toestel hebben getest geen vastlopers of vervelende haperingen opgemerkt.

De batterij van de Huawei Mate 40 Pro heeft een capaciteit van 4400 mAh. Ook op dit onderdeel heeft Huawei een naam hoog te houden, en lijkt die ook bij de Mate 40 Pro waar te maken. Na anderhalve dag hebben we met normaal gebruik nog 50 procent over en noteren we een screen-on-time van twee uur en een kwartier. Een hele nette prestatie. Het opladen kan met de meegeleverde 66W SuperCharge lader, welke ervoor zorgt dat je met drie kwartier laden een volle accu hebt. Tevens kan je hem met een optionele draadloze lader, draadloos opladen met 50W.

Huawei zonder Google-diensten

Het is een belangrijk onderdeel, en dus besteden we er graag een eigen hoofdstuk aan in de Mate 40 Pro review. Door de sancties vanuit de VS zijn nieuwe toestellen van Huawei geleverd zonder Google-diensten. Dit gaat veel verder dan je aanvankelijk misschien zou denken. Niet de fijne Gmail-app, geen routebeschrijving met Google Maps, niet de game-voortgang ophalen via Google Play Games, niet het volledige aanbod apps uit de Play Store, geen WhatsApp back-up uit je Google Drive importeren, geen snel filmpje in de YouTube app maar via de mobiele website, verschillende niet werkende apps en ga zo maar door.

Het is een flinke opstapeling, maar wel de realiteit. Huawei was bezig met een enorme opmars; en terecht. De toestellen die uitgebracht werden waren erg goed en boden veel voordelen ten opzichte van de concurrentie. De Amerikaanse regering was vermoedelijk bang voor de groei van Huawei, beschuldigde de Chinese fabrikant (zonder bewijs) van spionage en verbood veel partijen zaken te doen met Huawei. Gevolg; geen Google Play Services, maar wel een Android-toestel. Omdat Android open source is, kan het gewoon nog beveiligingsupdates en Android-updates uitbrengen; zij het dat wat langer kan duren.

In de afgelopen maanden heeft Huawei enorme stappen gezet. De eigen AppGallery die er hier in het westen in het begin vooral maar ‘bij hing’, is flink uit de grond gestampt en er werd volop ingezet op alternatieven voor de verschillende Google-diensten en mogelijkheden. Toegegeven; de mogelijkheden zijn echt wel een stuk meer beperkt dan bij andere Android-toestellen; Huawei spant zich flink in om een degelijk product neer te zetten, maar daar moet je wel mee kunnen leven.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld Google Drive, dat ik zelf graag gebruik voor het uitwisselen en online opslaan van bestanden. De app is er niet, de mobiele website laat je geen bestanden uploaden. Gevolg; je moet in de browser de desktopversie gebruiken. Het scherm van de Mate 40 Pro is lekker groot, maar het uploaden van bestanden op deze manier is hoogst onhandig.

AppGallery en Petal Search

Apps kun je dus downloaden uit de officiële AppGallery van Huawei. Hier vind je inmiddels ook al verschillende Nederlandse apps tussen. Onder andere onze handige DroidApp App kun je hier gratis downloaden. Verder is de app van Albert Heijn er, net als Buienradar, Buienalarm, Weeronline, 9292OV en Stocard.

Telegram is ook te vinden in de AppGallery, maar wil je bijvoorbeeld aan de slag met Netflix, Spotify of WhatsApp, dan zul je het buiten de appwinkel van Huawei moeten zoeken. Hiervoor biedt Huawei Petal Search aan. Met deze tool kijkt de app naar applicaties op verschillende websites die APK-bestanden aanbieden. Wij zijn zeker geen voorstander van deze manier, maar volgens Huawei gaat het om betrouwbare websites waar je alsnog verschillende toepassingen kunt downloaden. Daarnaast voert het na het downloaden en voor de installatie nog een veiligheidscheck uit. Ook updates komen op deze manier binnen. Betekent niet dat ook iedere toepassing werkt, bijvoorbeeld omdat een app gebruik maakt van Google Play Services. Vreemd genoeg werkt bijvoorbeeld Wordfeud niet bij ons. Het venster blijft zwart.

Petal Maps

Een alternatief voor Google Maps is van Huawei zelf; Petal Maps. Waarover je in het gelinkte artikel meer kunt lezen. Helaas lijkt deze app nog niet lekker te werken. Volgens de app zaten we met onze locatie steeds in Amsterdam; terwijl andere apps direct zagen dat we daar niet zaten. We hebben de app zelf nog niet uitgebreid kunnen proberen. Zeker is wel; de ontwikkeling is nog zeker niet zover als bij Google Maps en mist veel functies. Daarbij is de verkeersinformatie in Petal Maps erg beperkt.

Beoordeling

Huawei weet met elke high-end smartphone weer een indrukwekkende ervaring achter te laten. Dat doet het ook met de Mate 40 Pro. Zoals we in de titel al hadden benoemd; je hebt met dit toestel een gelikt toestel met geweldige hardware. De accu is erg goed, de camera presteert geweldig en ook de geluidskwaliteit en het scherm zijn van erg hoge kwaliteit.

Het bekende pijnpunt speelt ook bij de Mate 40 Pro parten. Het moeten missen van de Google-diensten en ondersteuning voor Play Services is een pijnlijk nadeel. Dit beperkt de mogelijkheden van het toestel flink als je net als ik een enthousiast gebruiker bent van verschillende Google-diensten zoals Maps, Gmail, Drive en ga zo maar door. Kun je leven zonder de integratie van Google-diensten of wil je juist een smartphone zonder deze dingen, dan kun je echt niet om de Mate 40 Pro heen.

Het is te hopen op een einde van de Huawei-sancties, dan komt het toestel nog meer tot zijn recht. Daar staat ondanks zijn pluspunten wel een flinke prijs van 1199 euro tegenover, en dat is erg fors voor een toestel waar je ondanks geweldige hardware, toch aardig moet inleveren op de software.

De Huawei Mate 40 Pro is verkrijgbaar bij Huawei en Bol.com.

Huawei Mate 40 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1199,00 euro