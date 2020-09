Huawei kondigt EMUI 11 en Harmony OS 2.0 aan: dit is er nieuw

Huawei heeft tijdens haar eigen Developer Conference een aantal interessante dingen aangekondigd. We maken kennis met de nieuwe EMUI 11 skin.

EMUI 11

EMUI 11 is aangekondigd, de eigen schil van Huawei welke over Android is te vinden. De nieuwste versie van de skin is gebaseerd op Android 10, opmerkelijk omdat Android 11 reeds aangekondigd is. Echter, door de Amerikaanse sancties heeft Huawei geen toegang tot de source code gehad, wat nu wel het geval is. Daardoor kan Huawei nu beginnen met het optimaliseren van EMUI 11 voor Android 11.

Always On Display

Gebruikers krijgen met EMUI 11 meer mogelijkheden om het Always On Display aan te passen. Je kiest zelf welke gegevens op het scherm getoond worden, zoals batterijpercentage, datum, welke meldingen en dergelijke, en ook kun je zelf kiezen uit kleuren en thema’s. Je kunt ook afbeeldingen, GIF’jes en video’s op het Always On Display tonen.



Verder zijn in EMUI 11 de animaties verbeterd en vernieuwd. De galerij-app laat je makkelijk schakelen tussen de dag- en maandweergave. Ook kunnen EXIF-gegevens verwijderd worden. In de interface kun je een extra dimensie toevoegen aan je icoontjes dankzij de aanwezigheid van live-pictogrammen. Het multitasken verloopt ook beter, want je kunt nu dankzij Smart Multi-Window apps in een zwevend venster openen. De grootte van het zwevende venster kun je aanpassen en ook kun je meerdere apps tegelijk direct verbergen via een apart zijmenu.

EMUI 11 geeft je verder een melding in de statusbalk als een bepaalde machtiging gebruikt wordt door een toepassing, zoals de camera of je locatie. Huawei laat verder weten dat het trilalarm op de maat kan van je ringtone en ook laten afgaan en ook de Notitie-app is uitgebreid met verschillende verbeteringen. De scan-functie laat je geschreven tekst omzetten in tekst of een scan maken van je document.

Beschik je over een Huawei Matebook, dan kun je nog makkelijker je telefoon bedienen vanaf de laptop. Je kunt maximaal drie apps tegelijkertijd bedienen. Daarnaast kun je direct bestanden naar je laptop slepen en direct op de computer bewerken. Het is ook mogelijk om spraak- en video-oproepen te houden via de microfoon en camera op je laptop.

Later dit jaar moet de nieuwe skin uitgerold worden naar verschillende Huawei-smartphones, al is nu nog niet bekend welke dit zijn. Wel start de beta voor de toestellen in de Mate 30 en P40-serie zoals de P40 en P40 Pro.

Harmony OS 2.0

Een nieuwe versie staat ook klaar voor het eigen besturingssysteem; Harmony OS 2.0. Het is nu officieel een open-source platform waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen. Interessant is dat de nieuwe versie geschikt is gemaakt voor smartphones.

Daarnaast kan Harmony OS 2.0 nog steeds overweg met tal van andere apparaten. Denk aan smart-TV’s, wearables en zelfs auto’s. De versie voor smartphones is geoptimaliseerd zodat het ook overweg kan met de nieuwe EMUI 11 skin. Onbekend is hoe Harmony OS op de smartphone eruit komt te zien. Versie 2.0 is op veel vlakken een verbetering, waarbij ook veel dingen verbeterd zijn aan de achterkant van de software. Overigens zal het nog wel even duren voordat we echt toestellen gaan zien met Harmony OS. Vanaf oktober zal Huawei de stabiele smartphone-ontwikkelaarsomgeving openstellen voor iedereen.

