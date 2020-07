EMUI 11 wordt in het derde kwartaal aangekondigd: wat kunnen we verwachten?

EMUI werkt achter de schermen aan een nieuwe versie van de EMUI-skin. Later dit jaar moeten we de nieuwe skin op Huawei (en Honor) toestellen gaan zien. EMUI 11, zoals de versie zal heten, zal gebaseerd zijn op Android 11.

EMUI 11 op komst

EMUI 11 zit er aan te komen, zo bevestigt Wang Chenglu van Huawei in een post op het Chinese netwerk Weibo. De President Conumer Business Software laat weten dat in het derde kwartaal de release van EMUI 11 verwacht kan worden. Vanzelfsprekend zal deze versie gebaseerd zijn op Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Hierdoor is de kans groot dat Huawei de notificatie-bubbels zal integreren, samen met bijvoorbeeld het scherm voor de bediening van slimme apparaten. In dit overzicht hebben we de nieuwe Android 11 functies op een rij gezet.

EMUI op de Huawei P8 en Ascend P7

Dit jaar wordt de achtste verjaardag gevierd van de eigen softwareschil en vergeleken met eerdere versies is EMUI enorm volwassen geworden. Maar er is dus nog meer ruimte voor verbetering gevonden, en dat moet met EMUI 11 meer zichtbaar worden. Wel zal EMUI 11 voortborduren op EMUI 10 en dus lijkt het niet alsof we enorme mega veranderingen gaan zien. Wel moet de gebruikerservaring verbeterd worden en zullen tal van verbeteringen in de prestaties doorgevoerd worden.

In het derde kwartaal kunnen we de release verwachten, maar zoals altijd zal er eerst getest worden met beta-versies. Wanneer de EMUI 11 update naar alle toestellen uitgerold wordt is niet bekend op dit moment. Ook is niet duidelijk welke toestellen de update naar EMUI 11 kunnen verwachten.

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 535,00 euro