Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro krijgen vanaf nu EMUI 10.1 update

Goed nieuws voor de bezitters van de Huawei Mate 20 en de Huawei Mate 20 Pro. De high-end toestellen van vorig jaar krijgen nu de EMUI 10.1 update, een flinke update vol verbeteringen en nieuwe functies.

EMUI 10.1 voor Mate 20 (Pro)

Voor de Huawei Mate 20 en de Huawei Mate 20 Pro is de fabrikant begonnen met het verspreiden van een nieuwe update. Het is de EMUI 10.1 update, welke vol verbeteringen zit. Samen met deze update krijgen de twee toestellen ook beveiligingsupdate juni 2020 mee. Allereerst nodigt Huawei je uit om Huawei Today te activeren. Deze vervangt dan direct het Google Discover-scherm, met nieuws van Microsoft Nieuws en andere tools. Het is een oplossing die genomen is vanwege de Amerikaanse sancties. Wel kun je (ook achteraf) nog het homescreen ingedrukt houden, kiezen voor instellingen en bij de feed kiezen voor Google Discover.

Huawei heeft de Mate 20 en Mate 20 Pro met EMUI 10.1 verder voorzien van nieuwe vingerafdrukanimaties, meer thema’s en dynamische keuzes voor het Always On Display, het vernieuwde multivenster-dock en nog tal van andere verbeteringen. Daarbij is er voor de accu een verbeterde Slim opladen-modus welke een verbetering moet zijn voor de levenduur.

De update kan vanaf nu gedownload worden voor de Huawei Mate 20 en de Huawei Mate 20 Pro. Overigens kan het even duren voordat de update bij iedereen beschikbaar is. Huawei rolt updates gefaseerd uit. Je krijgt een notificatie op je toestel als je de update binnen kunt halen. Overigens krijgen nog meer toestellen de EMUI 10.1 update, zo werd vorige week bekend gemaakt.

