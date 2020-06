Huawei Mate 20 (Pro) en Honor View 20 krijgen beveiligingsupdate mei 2020

Huawei en Honor hebben voor een aantal toestellen een nieuwe update klaargezet. Gebruikers van de Honor View 20, Huawei Mate 20 en Huawei Mate 20 Pro krijgen de beveiligingsupdate van mei.

Huawei en Honor krijgen mei-patch

Ben je in het bezit van de Huawei Mate 20 of Huawei Mate 20 Pro, dan kun je nu een nieuwe update binnenhalen voor je smartphone. In Nederland en verschillende andere landen kun je EMUI 10.0.0.220 update downloaden en installeren. Hiermee wordt de beveiliging van het toestel verbeterd, waarbij beveiligingsupdate mei 2020 toegevoegd wordt.

De update voor de Huawei Mate 20 Pro heeft een grootte van 128MB en brengt verder geen andere nieuwe functies of dergelijke mee.

Honor View 20

Marianne laat aan ons weten dat haar Honor View 20 ook een nieuwe update heeft ontvangen. De versie van deze software-update is 10.0.0.201 en heeft een grootte van 133MB. Ook voor de Honor View 20 heeft de update verder geen nieuwe features in petto.

Wanneer de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

