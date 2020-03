Honor View 20 krijgt twee grote updates achter elkaar

Er staat een nieuwe update klaar voor de Honor View 20. De vorig jaar uitgebrachte smartphone van Honor krijgt twee grote software-updates. Deze updates betreffen versie 10.0.0.179 en versie 10.0.0.183.

Honor View 20: twee updates

Gebruikers van de Honor View 20 kunnen een nieuwe update binnenhalen voor hun smartphone. Marianne laat weten dat ze update 10.0.0.179 binnen heeft gekregen op de View 20. Deze update brengt allereerst de beveiligingsupdate van december 2019. Hierbij worden dus enkele tientallen zwakke plekken in de beveiliging aangepakt.

Daarbij zien we dat de changelog nog meer heeft te melden. Duidelijk wordt dat de Honor View 20 enkele verbeteringen krijgt. Bij sommige gebruikers was er tijdens gesprekken geen geluid beschikbaar, en werd het scherm voor inkomende gesprekken onregelmatig weergegeven. Dat is nu met deze update aangepakt. Er wordt ook een probleem opgelost met de dropzone bij inkomende gesprekken, tijdens het spelen van games in de liggende modus.

Het is een flinke update voor de Honor View 20. De update kent een grootte van 4,63GB. Echter is dat niet de enige update. Na de update kreeg Marianne nog een update aangereikt; versie 10.0.0.183, met een grootte van 128MB. Deze update brengt verder geen veranderingen, maar wel de beveiligingsupdate van januari.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Het kan even duren voordat iedereen deze nieuwe versie aangeboden krijgt. Dit is omdat Honor updates gefaseerd uitrolt. Als de update voor je telefoon beschikbaar is, krijg je een melding op je toestel.