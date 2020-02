Honor presenteert twee smartphones: View 30 Pro en 9X Pro

Het portfolio van Honor is uitgebreid met een aantal nieuwe producten. In Barcelona heeft de fabrikant via een livestream een aantal nieuwe producten getoond, waaronder de Honor View 30 Pro en de Honor 9X Pro.

Honor aankondigingen

Honor heeft verschillende nieuwe producten gepresenteerd. We zien bijvoorbeeld naast twee nieuwe smartphones en één smartwatch, ook de nieuwe Honor MagicBook laptops en de de Honor Magic Earbuds. Die laatste is een set draadloze headset. Deze gaan over de toonbank voor 129 euro en zijn vanaf april verkrijgbaar. Dan is er ook nog de Honor MagicWatch 2, de nieuwe smartwatch van het bedrijf. Vrouwen kunnen hun menstruatiecyclus bijhouden en ook voor de fitness bevat het horloge tal van mogelijkheden. De smartwatch werd eerder al aangekondigd, maar komt nu dus ook naar ons continent.

Honor View 30 Pro

Eerder presenteerde Honor al de Honor V30 Pro, deze wordt nu globaal aangekondigd onder de naam Honor View 30 Pro. Honor zelf deelt opvallend weinig over de smartphone die juist veel te bieden heeft, maar gelukkig weten we dat het toestel qua specificaties gelijk is aan die van de eerder uitgebrachte V30 Pro.

Dit betekent dat de smartphone voorzien is van een 6,57 inch Full-HD+ beeldscherm met Full-HD+ resolutie, samen met een Kirin 990 processor met 5G-ondersteuning en een 4100 mAh accu. Deze kan met 40W snel, of met 27W draadloos opgeladen worden. De fabrikant heeft het toestel uitgerust met een 32MP+8MP dual front-camera. Achterop heeft de telefoon een triple-camera met 40MP, 8MP telephoto en 12 megapixel groothoeklens.

Tot slot verschijnt de telefoon zonder de Google-diensten maar met Huawei Mobile Services. De smartphone verschijnt met 6/8GB RAM en 128/256GB opslag. Honor wil niks zeggen over wanneer de smartphone op de markt komt en voor welke prijs.

Honor 9X Pro

Dan is er nog de Honor 9X Pro, de wat uitgebreidere broer van de eerder verschenen Honor 9X. Jammere is dat Honor ervoor heeft gekozen de telefoon uit te brengen met Android 9 Pie. Het lijkt erop dat de Google-diensten niet meegeleverd worden door de fabrikant.

We weten wel dat de Honor 9X Pro een triple-camera meekrijgt (48MP + 8MP groothoek + 2MP diepte). Bovenop zit een pop-up camera welke beschikt over een 16MP front-camera. Daarbij heeft de telefoon een Kirin 810 processor, 8GB RAM, 128/256GB opslagruimte, 4000 mAh accu en een 6,59 inch Full-HD+ resolutie. Honor brengt de 9X Pro in maart uit voor 249 euro.