Honor presenteert volgende week View 30 Pro en 9X Pro

Twee smartphones gaan we naar verwachting zien bij Honor. De Chinese fabrikant komt met de Honor View 30 Pro en Honor 9X Pro naar Europa, zo is de verwachting.

Honor met twee smartphones

Honor zou aanvankelijk op 24 februari een persconferentie houden. Echter is dat vanwege de annulering van het Mobile World Congress toch een beetje anders gelopen. De smartphonefabrikant zal via een livestream de producten presenteren die het eigenlijk in Barcelona wou laten zien.

Volgens de laatste berichten gaat het om twee toestellen. De twee smartphones waar het om gaat zijn de Honor 9X Pro en de Honor View 30 Pro. Aangezien deze in Barcelona aangekondigd zouden worden, is het de verwachting dat ze alle twee naar Europa komen en waarschijnlijk daarmee ook naar Nederland.

Honor View 30 Pro

Honor presenteerde alle twee de smartphones al eerder. De Honor View 30 Pro werd eerder al aangekondigd onder de naam Honor V30 Pro. Dit is een erg stijlvolle smartphone met erg krachtige specs. Denk aan een 6,57 inch Full-HD+ beeldscherm, Kirin 990 processor met 5G-ondersteuning, 128/256GB opslagruimte en Android 10 aan boord. Daarbij is er een zeer uitgebreide triple-camera met 40MP (f/1.6) hoofdlens en is er een 4100 mAh accu.

Honor 9X Pro

De Honor 9X Pro is ook niet echt nieuw meer. Deze werd rond de zomer vorig jaar al aangekondigd in China. Dit toestel biedt een 6,59 inch Full-HD+ beeldscherm, een pop-up camera, Kirin 810 processor, triple-camera met 48MP (f/1.8) primaire camera, 4000 mAh accu en vingerafdrukscanner aan de zijkant. De telefoon werd aangekondigd met Android 9 Pie. Laten we hopen dat Honor het toestel bij lancering direct met Android 10 levert.

Op 24 februari zullen we alle details over de aankondiging van Honor te horen krijgen. Zeker is wel dat de View 30 Pro in ieder geval niet geleverd wordt met Google-apps, maar dat Honor vol inzet op de eigen HMS-diensten, Huawei Mobile Services.

